El zasca de Sonsoles Ónega a Alba Carrillo en ‘Ya es mediodía’: «Me las has hecho pasar canutas»

Alba Carrillo ha vuelto como colaboradora del ‘Flash’ de ‘Ya es mediodía‘ y el tema de conversación no podía ser otro que el debate final de ‘Supervivientes 2020’ tras la gran final en la que Jorge se alzó como ganador. La modelo, que también fue concursante del reality más extremo de la televisión, podía hablar a través de su propia experiencia y entender mejor que nadie a los supervivientes en su primera aparición en plató.

Los tres colaboradores estaban hablando sobre Hugo Sierra e Ivana | Foto: Telecinco.es

«Es muy emocionante, pero es cierto que estás un poco desubicado«, les aseguraba a sus compañeros: «Sales de tu zona de confort«. A raíz esto no pudieron evitar hablar del reencuentro de Hugo Sierra e Ivana Icardi en el plató tras haber roto su relación estando en Honduras, momento en el que el uruguayo piropeó a su compañera. «¿Creéis que van a volver?», preguntaba Sonsoles Ónega.

Alba Carrillo: «Yo también tengo lo mío»

«Yo espero que no», decía la colaboradora. En cambio su compañero Miguel Ángel Nicolás no ponía la mano en el fuego: «Si es televisivo», apuntaba. La presentadora insistía en que si fuese un amor de verdad fuera de la televisión. «Hay gente que se enamora y gente que hace espectáculo«, insistía el colaborador. Ante estas palabras, Carrillo no dudo en apuntar que «hay tensión sexual«.

Alba Carrillo entonó en ‘mea culpa’ reconociendo ser un poco problemática | Foto: Telecinco.es

Fue entonces cuando Nicolás dijo la frase de «el roce hace el cariño» y que desencadenaría una conversación entre los tres llenos de risas pero también de algún que otro zasca. «Yo a ti te quiero un poco de tanto roce«, le decía Ónega al colaborador. «Pero a Alba Carrillo la quiero más», añadía.

Entre risas la modelo no dudó en apuntar que «yo también tengo lo mío«. Una frase sincera que la presentadora respondió con unas palabras que volvía a sacar a la luz el tremendo enfado de la modelo con ella unos meses atrás: «Ya te digo, me las has hecho pasar canutas, cariño«. Unas palabras que la protagonista no dudó en recibir entre risas y sin darle mayor importancia. «Bueno, también se me quiere con eso, con mis súper fallos».