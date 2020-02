El zasca de Susana a Rubén en el debate de ‘LIDLT’: «No necesito liarme con nadie para llamar la anteción»

Tras la convivencia en ‘La isla de las tentaciones’, los concursantes han vuelto a verse las caras tanto en los debates del propio programa como en otros espacios de Telecinco. Fue la pasada noche del martes 18 de febrero cuando en ‘El debate final de las tentaciones‘ Susana Molina daba la cara y se reencontraba con Gonzalo Molina (con el que rompió en la hoguera final) y el resto de habitantes de la la casa. Pero más allá de lo que tuviese que hablar con el andaluz, la murciana también tenía que hacer frente a Rubén, quien durante el concurso le llamó «cono». «Yo siempre estoy bromeando y ella es muy tranquila», decía el madrileño: «Pero yo no la menosprecié por su físico ni nada».

Gonzalo quiso salir en defensa de Susana | Foto: Telecinco

Susana respondió positivamente a las explicaciones de la tentación intentando entender que lo decía «porque no aportaba nada», algo que le confirmó acto seguido Rubén: «Por parada». En ese momento quiso intervenir Gonzalo Montoya, ya exnovio de Susana, quien aseguró haberse enfadado mucho cuando lo vio en televisión: «Yo lo estaba viendo en mi casa y si tengo a Rubén delante, me lo como. Casi le pego un puñetazo a la pantalla«. Pero rápidamente Sandra Barneda le cortó el momento heroico que quería protagonizar el andaluz: «Bueno, es que tú le llamaste Pokemon«, dijo en referencia a un criticado comentario del concursante a su por aquel entonces pareja.

El otro gran zasca de Susana

Pero la calma y la paz de Susana terminó en cuanto quiso callar la boca del ahora tronista de ‘Mujeres y Hombre y Viceversa’ con un sonoro zasca: «Rubén no entiende que hay gente con carisma que no necesita pasar por el proceso de liarse con una persona que no le gusta nada para llamar la anteción«. Un comentario que arrancó los aplausos de toda la grada de los invitados. Rubén quiso defenderse alegado que «somos personas muy diferentes», algo que Susana respondió con otro zasca: «Gracias a Dios».

Rubén será tronista en mujeres y hombres y viceversa | Foto: Telecinco

Tanto aplausos a los comentarios de la murciana empezaron a crispar la paciencia del madrileño que no dudó en atacar a su compañera: «Pero también he corroborado que tú cuatro días antes te das cuenta de que dejas a Gonzalo tirado en la hoguera final y tú me estabas a mí criticando. Yo me he podido equivocar pero siempre he mostrado la persona que soy. Tu y yo simplemente no hemos congeniado«. Algo que la ganadora de ‘GH 14’ apuntó que no ocurrió «porque yo no he querido«.

Respecto a la criticada actitud de Rubén con Fani en cuanto dejó a Christofer en ‘La isla de las tenteaciones’, el tentador ha querido aclarar que en la conversación en la que Susana descubre que este no se quiere ir con la ahora concursante de ‘Supervivientes 2020’ no es como se vio en televisión: «Hay una escena que se ha cortado en la que yo decía que si Fani se iba que qué hacía yo allí«, apuntaba Rubén: «Eso es mentira porque estaba yo delante. Y también estabas bailando en el sofá antes de saber si Fani volvía o no«. Unas acusaciones que el también futbolista aseguró ser simplemente fruto de que sus sentimientos por Fani no eran tan fuertes: «Porque yo me mostré como soy. Es una persona que estaba conociendo desde hace 15 días. No me estaba enamorando de nadie. Si estuviese llorando por ella sí que sería un falso. Yo me mostré tal y como soy». Algo que le quedó claro a Susana: «Sí, tú te mostrabas tal y como eres y yo eso lo vi, quien no lo ha visto es Fani«.