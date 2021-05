Elecciones 4M: ¿por qué la reina Letizia no puede votar?

¿A quién vota la reina Letizia?

> La consorte no puede mostrarse involucrada en ningún movimiento social o político, y tan solo colabora con causas filantrópicas que no se asocian a ningún color, como puede ser la visibilidad a las enfermedades raras. Sin embargo, hubo un día en que, como ciudadana anónima, ejercía su derecho a la libertad de expresión y se declaraba a favor de algún partido o ideología. De hecho, no es ningún secreto que la reina Letizia siempre se ha posicionado más cercana a la izquierda, y su pensamiento progresista ha puesto en apuros a la Casa Real en más de una ocasión. Fue ella misma quien solicitó conocer a Pablo Iglesias, el líder de Unidas Podemos, tal y como él mismo confirmó a Jordi Évole en La Sexta.

Llama la atención que la monarca se sienta tan cercana a la formación morada, teniendo en cuenta que no ocultan su lado republicano y su afán por acabar con la institución. Aun así, algunos medios han asegurado que la reina Letizia depositaría en las urnas la papeleta del PSOE, Unidas Podemos o Más Madrid, pero lo cierto es que no ha votado. No puede hacerlo. ¿Quieres saber por qué la consorte no tiene permitido participar en los comicios de la Comunidad de Madrid? Sigue leyendo, te lo contamos todo en la página siguiente.

