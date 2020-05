Elena ataca a Rocío Flores tras su expulsión en ‘Supervivientes 2020’: «La única estratega es ella»

La aventura de Elena en ‘Supervivientes 2020’ ha llegado a su fin. A pesar de quedarse a las puertas de la final, la madre de Adara asegura que «estoy muy feliz» y que tras estos meses «me siento nueva y renovada«. Pero, a pesar de ello, su estancia en Honduras por momento no ha sido fácil, especialmente las últimas semanas en la que su enemistad con Rocío Flores llegó a un pico extremo.

Elena asegura que Rocío Flores es una estratega | Foto: Telecinco.es

«Ella se encargó de hacerme sentir así», dice sobre sus momentos más bajos en la isla. «Ella en un principio me hizo sentir del grupo y poco a poco me fue descartando. Ella habla de estrategias y la única estratega es ella«, dice sobre la actitud intencionada de la hija de Antonio David Flores: «A pesar de estar tumbada todo el concurso, ha conseguido no estar nominada en todo el concurso. Pero es lícito».

«A pesar de estar tumbada todo el concurso, ha conseguido no estar nominada»

Elena asegura además que uno de los hechos que hicieron que acabasen como el rosario de la Aurora fue la nominación: «Cuando me está diciendo que me quiere mucho, que soy como una madre para ella, y luego me nomina«. Tras estas palabras, la propia Gloria Camila ha querido salir en defensa de Rocío Flores y explicar lo que ha ocurrido realmente: «Rocío no ha hecho ninguna estrategia contigo y ha sido la única que ha dado la cara por ti con Avilés. Luego hubo un distanciamiento cuando tu te cambiaste de grupo».

Adara no pudo contener las lágrimas al hablar con su madre | Foto: Telecinco.es

Tras esto, la supervivientes ha podido también escuchar las reacciones de su familia y seres queridos a todas sus confesiones en el Puente de la emociones en donde contó, por primera vez en televisión, la tormentosa infancia que vivió y todo lo que descuidó a sus hijos por intentar ser una madre regia. «Me he dado cuenta de lo atormentada que estaba«, asegura. Tras escuchar todo, la propia Elena confiesa estar «un poco en shock» pero feliz de escuchar a sus hermanas, en especial de una de ellas con la que no tenía relación desde hacía tiempo.

«Espero que no haya oportunistas»

No dudó en reaccionar a las palabras de sus hijos, Adara y Aitor, y a cómo vivieron ellos esos momentos tan duros de la vida de su madre y también de la suya propia. «Mi hija es una valiente. Mi hijo es otro valiente» y no ha dudado en mandar un mensaje directo a su expareja y padre sus hijos tras escuchar que también salió a opinar sobre ella: «Y espero que no haya oportunistas que no saben de la misa ni media«.

Elena, feliz por la reconciliación de sus hijos | Foto: Telecinco.es

Y finalmente, ella misma pudo hablar con sus hijos. La primera en intervenir fue Adara desde el plató de Conexión Honduras: «Sentía un vacío tan fuerte aquí en mi pecho. Me haces mucha falta. Te tengo que agradecer que siempre has estado con nosotros, en las buenas y en las malas. Te valoro mucho», decía sin poder contener las lágrimas. «Vivo por y para vosotros. Me he equivocado en muchas ocasiones. Pero en lo que más me he equivocado es en no deciros lo micho que os quiero y os necesito todos lo días. Eres tú la que me ha enseñado mucho», le decía su madre.

Tras ella, fue el turno de Aitor: «Me has sorprendido muchísimo. Tienes una clase increíble. Adari y yo te hemos echado muchísimo de menos y cuando vuelvas vamos a disfrutar mucho más de ti«. Estas palabras, que demostraban que había una reconciliación entre sus hijos, fue sin duda la mejor noticia que recibió: «Tenemos que disfrutar más uno del otro. Me encanta oíros hablar el uno del otro. Lo necesito mucho. Necesito que estéis así», decía emocionada: «Es el mejor regalo que me voy a llevar de aquí«.