Elena, destrozada en ‘Supervivientes 2020’ por la mala relación de Adara con su hermano: «No se perdonan»

Elena Rodríguez, concursante de ‘Supervivientes 2020’, ha hablado de cómo fue su relación con el padre de sus hijos, puesto que se casó muy joven, y ha dicho: «No me arrepiento porque tengo dos hijos maravillosos, una estupenda que tiene relación con él y otro que no tiene relación con él».

Elena hablando de sus hijos en ‘SV 2020’/ Foto: telecinco.es

Ha sido en ese momento cuando ha roto a llorar porque cree que no ha prestado la atención que debía a sus hijos por todo lo que ha trabajo, y ha añadido: «Si lo único que tienen es una madre que no para de trabajar, que no para de limpiar, de cocinar, no queda tiempo, y yo es una cosa de la que me arrepiento muhísimo».

Pero por lo que más ha sufrido siempre es por la mala relación que han tenido siempre sus hijos, por eso no ha parado de limpiarse las lágrimas: «Me equivoqué. Yo tengo la esperanza de que el día que yo llegue al plató estén de la mano, no deseo que lleguen las Navidades, porque no quiero dividirme, quiero que me lleguen unas Navidades y poder estar con los dos, y poder reírme, y poder disfrutar, pero es que… no hay forma de que se perdonen».

Elena llorando en ‘Supervivientes 2020’/ Foto: telecinco.es

Por cómo ha sido su vida se ha echa la culpa de la mala relación de sus hijos, algo que espera que pueda cambiar en algún momento: «La culpa ha sido mía, en vez de haber trabajado tanto y haber estado luchando, tendría que haberme tirado al suelo a jugar con ellos, y cuando ellos se peleaban tendría que haber dicho no, es que no me dejan ni hablar con ellos, ha llegado a un punto que no puedo ni decirles por qué no lo arreglan».

Un tema que no iba a tocar

Lo cierto es que Elena había acordado con su hija Adara no hablar de este asunto en el programa, pero es algo que ha podido con ella, por eso está aprovechando este espacio para pedirles de alguna manera que de una vez por todas limen asperezas, que se perdonen y que todo vuelva a ser como antes.