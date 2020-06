Elena, madre de Adara, recuerda el maltrato que sufrió de manos de su expareja

Elena Rodríguez, madre de Adara, repasa en Lecturas cómo fue maltratada por su pareja y por qué no reaccionó a tiempo ante su situación.

Elena Rodríguez, madre de Adara, repasa en Lecturas cómo fue maltratada por su pareja y por qué no reaccionó a tiempo ante su situación. No duda en indicar que esa relación le dejó secuelas emocionales que también han sufrido sus hijos.

«Yo era una niña y tenía hijos pequeños. Vivía con miedo y, cuando a lo largo de tu vida eso ha estado siempre presente, acabas perdonando. Lo normalizas» declara no sin amargura.

También indica cómo fue vivir un episodio traumático en el que «la Guardia Civil vino a mi casa, me fui con mi hija al médico y conté lo que había pasado, que aquel señor dio una bofetada a su hijo y otra a mi hija. Habría que preguntar a sus hijos si no recuerdan las tortas que les daba a ellos».

Indica que «mi madre no entendía mi forma de ser. No supo hacerlo mejor. La que se llevaba los palos era yo, no tenía cultura» en referencia a los golpes que recibía para curar su dislexia por parte de su progenitora.

De Hugo Sierra declara que «Lo veo torpe, en la vida no hay que dejar de crecer» y que nunca se creyó del todo lo de su relación con Ivana, «lo que menos te apetece allí es el sexo». No duda en subrayar que no siempre le fue fácil hablar con el padre de su nieto, «cualquier cosa que saliera de mi boca, no se la tomaba bien, al final me acercaba a él de una forma sumisa». Así las cosas, ya veremos si en un futuro próximo no hay más problemas entre exyerno y exsuegra. Esperamos tu opinión sobre estas declaraciones.

