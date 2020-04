Elena recibe una llamada de su novio Pedro en ‘SV 2020’: «Lo de fuera está bien, no hemos dejado ni una sola fisura»

Después de una pequeña prueba en la que tenían que explotar unos globos con un cono puesto en la cabeza para coger unas llaves y poder abrir un cofre que contenía el salvoconducto, Elena ha podido hablar unos minutos con su pareja Pedro. Bueno, más bien ha hablado él, puesto que tenía muchísimo mensajes para su pareja y por eso le ha pedido que guardase silencio.

«Me hace muchísima ilusión tener esta oportunidad de poder hablar contigo. Me encantó lo que dijiste el otro día en la palapa –haciendo referencia a su declaración de amor-. Yo también te quiero un montón, desde que te has ido no he dejado de pensar ni un solo día en ti. Esto no tiene que ser un problema para ti«, comenzaba diciendo antes de decirle lo bien que está todo en su entorno.

Elena muy feliz al ver a su novio / Cuatro.com

«Todo está bien afuera. Los chicos están fenomenal. Aitor está bien, hablo con él todas las semanas. Adara también y no te debe preocupar nada, lo tenemos todo muy bien controlado, no hemos dejado ni una sola fisura, puedes estar tranquila, olvídate de ese tema», le decía tranquilizándole sobre la situación de su hija.

El mensaje de Pedro para Hugo

«Y en ese momento Pedro le ha hablado un poco de cómo está su nieto Martín. «Es precioso, está todo el día corriendo, se parece a ti. Es igual que Adara, está aprendiendo a hablar, dice mamá, dice hola, dice Adara y tu hija le está enseñando a decir papá, díselo de mi parte a Hugo por favor«, le pedía a Elena.

Elena escuchando los mensajes de su novio Pedro / Cuatro.com

Un discurso que ha terminado con la pareja de la aventurera diciéndole el buen concurso que está haciendo y pedirle que no se rinda: «Lo estás haciendo muy bien, has sorprendido a todo en mundo en positivo como superviviente. Eres alegre, nunca te quejas, trabajas para el grupo.. Es lo que tienes que hacer de aquí al final». Un mensaje que ha terminado con un soplo de aire y fuerza al decirle a la aventurera que tiene «muchas posibilidades».