Elettra Lamborghini desmiente a Ivana Icardi: «Nunca me ha llamado Gianmarco»

Ivana Icardi se hizo famosa en España después de que apareciera en ‘Viva la Vida’ asegurando que había sido víctima de la seducción de Gianmarco Onestini. El italiano entró en la casa de ‘GH VIP 7’ y enseguida conquistó el corazón de Adara Molinero por lo que Icardi aseguró que había seguido el mismo patrón que había utilizado con ella durante el reality italiano para poder hacerse famoso. Inmediatamente después de que ‘El tiempo del descuento’ llegase a su fin, Telecinco ha estrenado la nueva edición de ‘Supervivientes’ en la que participa el padre del hijo de Adara y la hermana del famoso futbolista.

Los concursantes han empezado una relación sentimental pues parece que durante su estancia en Honduras han encontrado el amor entre ellos. Pero, no obstante, lejos de hacer borrón y cuenta nueva, la concursante no ha dejado de hablar ni un poquito sobre el italiano y todo lo que le dolió darse cuenta de que en realidad la estaba usando. Una conversación con Fani mientras estaban aisladas ha hecho que el italiano terminase explotando en las redes sociales.

Estoy Harto que esta chica tenga que inventarse de haber sido mi «ex novia» simplemente por estar alli.

No lo ha sido NUNCA.

Lo peor es que tome el pelo no solo a mi sino a TODA la audiencia??????????????? ? Gianmarco Onestini (@GOnestini) February 24, 2020

«Estoy harto de que esta chica tenga que inventarse que ha sido mi ‘ex novia’ simplemente por estar allí. No lo ha sido NUNCA. Lo peor es que tome el pelo no solo a mí sino a toda la audiencia», ha escrito el italiano en su cuenta de Twitter la actual pareja de Adara muy enfadado por los comentarios que está haciendo la argentina sobre él. Y ha querido dejar muy claro que entre ellos nunca hubo una relación sentimental aunque compartiesen la misma experiencia en el ‘Gran Hermano’ italiano.

Ivana Icardi insiste en las ganas que tiene Gianmarco de hacerse famoso

La cosa no acaba ahí, ya que, desde Honduras y durante su conversación con la concursante de ‘La isla de las tentaciones’, Ivana Icardi ha asegurado que algunos amigos le han hablado de las supuestas intenciones de hacerse famoso por parte del italiano «se dedicaba a pedir teléfonos por ahí«, le ha asegurando a Fani dando un nombre: Elettra Lamborghini.

Elettra Lamborghini|Foto: Instagram

Pero solo unas horas más tarde de que el vídeo de Icardi contando eso saliese a la luz, ‘La habitación del pánico’ se ha puesto en contacto con la cantante italiana que ha asegurado que ella no conoce de nada a Gianmarco Onestini. «Lo conocí hace dos años en Bolognia, estábamos en la misma discoteca, me lo presentaron, pero nunca he hablado con él. Nunca me llamó«, ha zanjado el tema diciendo cuál fue la máxima relación que tuvieron al conocerse insistiendo que no tiene relación con él.