Elige los shorts veraniegos con estos tips

Llega la hora de elegir los shorts veraniegos. Así que no caigas en el error de pensar que no debemos cuidar un look compuesto a partir de una camiseta y un short por lo sencillo que es. De manera que si tienes estilazo para vestir ¿por qué perderlo en una combinación tan sencilla por no prestar atención a las formas, colores y tendencias que mejor te quedan?

Mientras que deberías dejar atrás los shorts en clave denim o un poco rotos que sean demasiado cortos, pues pueden arruinarte cualquier look por ser demasiado informales, sí puedes confiar, por ejemplo, en pantalones de estilo paperbag.

Pues, precisamente, este estilo se convertirá en el protagonista de tus outfit si los combinas con camisetas de tirantes o con las que puedas enseñar los hombros.

Pantalones traje

Por otro lado, también estamos viendo el auge de los shorts que imitan los pantalones de traje (¡incluso con raya diplomática!) los cuales podrás ponerte sin preocupaciones con cualquier camiseta con mensaje ¡sabiendo que conseguirás un look de lo más urbanita y moderno!

Diversidad de materiales

Pero las posibilidades de los shorts no terminan ahí porque, tanto si te pones unos en tejido toalla, como si los eliges en lino o con uno de los estampados más de moda (como los cuadros Vichy), podrás conseguir total looks que triunfen tanto si los combinas con camisetas del mismo color (para lograr un outfit monocromático) ¡como si los mezclas con un color complementario que consiga un efecto de impacto! ¿Te atreves?

Este verano anímate a enseñar pierna y hazlo de la mano de shorts favoritos, con una base bien combinada y los accesorios adecuados, seguro que te sientes de lo más fresquita y a la moda ¡sea cual sea la ocasión!

¿Qué colores veremos este año?

Las tonalidades que más veremos este verano serán el lavanda, el verde esmeralda y el verde manzana o menta, marcando el punto en común entre las dos tendencias, e incluso el naranja, el lila ¡y el azul Klein!

Consejos