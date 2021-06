«Ella también lo ha pasado fatal»: Isa Pantoja defiende a su madre tras los continuos ataques de Kiko Rivera

Intentando mantenerse al margen del duro enfrentamiento mediático que comparten su hermano Kiko Rivera y su madre Isabel Pantoja, Isa no ha podido resistirse a opinar sobre la última y sorprendente noticia de la tonadillera.

Chabelita entiende el comportamiento de su madre, Isabel Pantoja

> Dejando en cuarentena los rumores sobre que Isabel Pantoja podría desheredar a su hijo, Isa defiendo el comportamiento de su madre por el duro momento que está atravesando. “Ella también lo ha pasado fatal, normal, no se le puede pedir que reaccione normal a una persona que no está bien por todo lo que ha pasado. Hay que darle su tiempo” confesaba la joven cuando le hemos preguntado si echa de menos a su madre.

Con la sinceridad que le caracteriza, pero sin querer posicionarse claramente de una parte o de otra a las puertas del cumpleaños más duro de Isabel Pantoja el próximo 2 de agosto, Isa asegura que su madre podrá contar con ella siempre a pesar de todo. “Ella sabe que estoy para lo que quiera y que su nieto está esperándola para lo que quiera también porque ya sabéis que mi madre y Alberto tienen una conexión muy grande. Siempre me enorgullezco porque mi hijo tiene mucha complicidad con mi madre, está deseando verla y seguro que se producirá pronto. En el cumpleaños o en cualquier momento” nos ha explicado.

Con la actual relación con su hermano Kiko e Irene Rosales en el punto de mira debido a su ausencia en el 30 cumpleaños de su cuñada, Isa le quita importancia: “No he podido ir y ya está. Si hubiera podido, hubiera ido. Tampoco es un bautizo o una comunión, es un cumpleaños”. Además le da un consejo a Irene sobre los rumores de que estaría pensando en dejar definitivamente su faceta de colaboradora de televisión: “Que haga lo que quiera, lo que mejor le convenga, al fin y al cabo ella sabe lo que tiene en su casa. La opinión de la gente es, al fin y al cabo, solamente algo que no le tiene que afectar tanto como para tomar una decisión así. Si lo deja que sea porque realmente quiere ella y no por la presión de la gente…“.