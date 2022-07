Elon Musk confirma que es el padre de los gemelos de su empleada

Elon Musk ha tenido la decencia de reconocer que es el padre de los gemelos de una empleada.

Elon Musk ha tenido la decencia de reconocer que es el padre del hijo de una empleada. La criatura nació días antes que sus gemelas.

El CEO multimillonario de Tesla, acaba de revelar que dio la bienvenida a gemelos recién nacidos con la ejecutivo de Neuralink, Shivon Zilis.

Al ser felicitado indicaba que «bravo por las familias numerosas». Al ser preguntado sobre cuántos hijos le gustaría tener, dijo que «Todos los que pueda para pasar el tiempo y ser un buen padre».

Musk, quien ha dicho que le preocupa la disminución de las tasas de natalidad, continúa indicando que «mi hijo mayor se va a la universidad y los adolescentes no quieren pasar mucho tiempo con sus padres. Ojalá lo hicieran (suspiro)».

La descendencia del fundador de SpaceX incluye a los gemelos Griffin y Vivian, que nacieron en 2004, y los trillizos Kai, Saxon y Damian, que llegaron en 2006, con su exesposa Justine Musk.

Su ex novia, la cantante Grimes, dio a luz a su primer hijo juntos, el sorprendentemente llamado X AE A-XII, en mayo de 2020. Su hija, Exa, llegó a través de un vientre subrogado en diciembre de 2021. Exa reveló su existencia cuando comenzó a llorar mientras Grimes estaba siendo entrevistado para Vanity Fair.

Elon y Justine también tuvieron un hijo llamado Nevada, nacido en 2002, pero murió a las 10 semanas de edad debido al síndrome de muerte súbita del lactante o SIDS. Elon, aunque prolijo en Twitter, tiende a mantener su vida personal en privado.

El miércoles se supo que dio la bienvenida a gemelos con Zilis, de 36 años, en noviembre de 2021 después de que presentaron documentos judiciales solicitando que se cambiaran los nombres de los bebés para «tener el apellido de su padre y contener el apellido de su madre como parte de su segundo nombre».

Elon confirmó la noticia tuiteando el jueves «hago todo lo posible para ayudar a la crisis de la falta de población. El colapso de la tasa de natalidad es el mayor peligro al que se enfrenta la civilización con diferencia. Fíjate en mis palabras, son tristemente ciertas».

También tiene un tweet anclado de un gráfico del Wall Street Journal de la «caída de la fertilidad». Durante la Code Conference de junio de 2016, Elon dijo que sus hijos lo hacen «el más feliz», y agregó «siempre trato de reservar tiempo para mis hijos porque me encanta pasar tiempo con ellos. Quiero decir, los niños son realmente geniales».

Y se describió a sí mismo como «un padre bastante bueno» en el libro de 2015 Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future.

«Tengo a los niños un poco más de la mitad de la semana y paso bastante tiempo con ellos», compartió Elon en ese momento. «También los llevo conmigo cuando salgo de la ciudad». Esperamos tu opinión al respecto de esta noticia.

