Elsa Pataky desvela cómo ha pasado el confinamiento

Vive a miles de kilómetros de España, pero eso no ha desligado a Elsa Pataky del país que la vio nacer ni un ápice. Desde hace seis años, la actriz reside en Australia junto a su marido, Chris Hemsworth, y sus tres hijos , con los que ha formado una bonita familia en medio de una salvaje naturaleza. Y, aunque están allí muy felices, siempre que puede Elsa regresa a casa para reencontrarse con sus orígenes, cargar las pilas y ocuparse de sus contratos de trabajo.

Precisamente, es esto último lo que le ha hecho ‘volver’ a casa este jueves, aunque solo haya sido de manera telemático. Debido a la pandemia, Elsa Pataky no ha podido coger un avión y estar presencialmente en la presentación de la nueva colección de Gioseppo, marca de calzado de la que lleva varios años siendo embajadora. «No podemos ir a España porque no nos permiten viajar ahora mismo, todavía aquí no está todo el mundo vacunado»; ha explicado a través de una videollamada.

A pesar de todo, está muy agradecida a las nuevas tecnologías que le permiten estar más cerca de los suyos. «Es lo bueno de tener videollamadas, que estás en conexión con todos los familiares, con mis amigos y en contacto con todo lo que pasa por España. Y bueno, echo de menos muchas cosas, ¡pero qué se le va a hacer! Hemos tenido suerte de cómo se ha estado aquí viviendo, no ha sido tan dramático como en España y no nos podemos quejar», ha dicho. Sobre cómo ha sido vivir la pandemia con sus hijos, la actriz ha dicho que al principio hacían muchos planes en casa y ayudándoles con los deberes, como todos los padres.

Elsa también ha aprovechado el acto para hablar de su último proyecto cinematográfico, ‘Interceptor’, una película de Netflix. «Es un personaje, por eso me he cambiado el color de pelo, es una soldado americana, una película de acción para la que me he tenido que aprender todas las peleas. Me siento aliviada de que haya acabado porque exigía un poco más de lo que normalmente he entrenado. Es una peli de mucha acción, adrenalina y peleas, y ha sido un reto porque quería hacer todo lo que pudiese sin dobles». «Chris estaba haciendo la película de Thor al mismo tiempo y fue un poco complicado para ocuparnos de los niños porque teníamos que seguir entrenando después de trabajar. Pero el rodaje fueron 8 semanas, un periodo corto. Acabé agotadísima porque tras los rodajes tenía que seguir entrenando para mantener la masa musculatura y era complicado. Me preparé muchísimo, estudié las peleas y movimientos y aumenté los pesos de carga para ganar musculatura».



Además, Elsa Pataky también ha rodado la película ‘Carmen’, una adaptación de la novela ‘Prosper Merimée’ en al que además de estar dirigida por Benjamin Millepied -pareja de Natalie Portman-, ha compartido cámara con Rossy de Palma, con quien hizo muy buenas migas.