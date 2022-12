Emily Ratajkowski y su opinión sobre la terapia psicológica que ha recibido

Emily Ratajkowski se está volviendo realista sobre su experiencia de terapia y cómo la ayudó a dejar su «miedo al abandono».

Emily Ratajkowski se está volviendo realista sobre su experiencia de terapia y cómo la ayudó a dejar su «miedo al abandono». La modelo habló con los oyentes de su podcast High Low el jueves sobre cómo mejorar a sí misma mediante el estudio de los estilos de apego.

«He estado en terapia durante bastante tiempo», señaló por primera vez la actriz. Ratajkowski, de 31 años, explicó que probó un estilo de apego «ansioso y preocupado» cuando comenzó la terapia, pero recientemente descubrió que había progresado a un tipo «más segura».

La actriz, que se divorció de su marido Sebastian Bear-McClard en medio de un escándalo de infidelidad a principios de este año, pasó a detallar las características de los tipos ansiosos. «Significa que realmente no quieres estar sola», dijo. «Por lo general, tiene una imagen negativa de sí mismo y una visión positiva de los demás».

«A menudo buscan la aprobación, el apoyo y la capacidad de respuesta de su pareja. Siempre recurres a tus padres para obtener más tranquilidad», continuó Ratajkowski. Si bien algunas personas mejoran con la ayuda de compañeros que las apoyan. La también modelo dijo: «Para mí, fue realmente en la terapia donde aprendí a ser independiente y a llegar a la raíz de mi miedo al abandono».

Ratajkowski señaló que está trabajando para desarrollar un apego «seguro» con su hijo de 1 año, Sylvester.

Sylvester nació en marzo de 2021, un año antes de que Ratajkowski y Bear-McClard lo dejaran. Desde entonces, la estrella de We Are Your Friends ha sido noticia por fechas con DJ Orazio Rispo y el participante en Saturday Night Live Pete Davidson. También estuvo vinculada sentimentalmente con Brad Pitt en septiembre.

Mientras tanto, Ratajkowski ya no quiere ser una chica pick-me mientras busca el amor, le dijo a Harper’s Bazaar en una entrevista en octubre. «No era muy buena para decidir lo que me gustaba. Así que ahora es realmente divertido ir a cenar con alguien y decir: ‘Genial. Realmente disfruté estas partes de ellos. Realmente no me gustaron estas otras partes’». Al mes siguiente, Ratajkowski les dijo a los coanfitriones del programa Today que le gusta «ir a lo mío. Es muy agradable, sinceramente. No le debo nada a nadie, aparte de mi hijo, ese es el único hombre». ¿Qué piensas al respecto de sus declaraciones?

