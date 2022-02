Emma García afea la espantada de Irene Rosales durante una entrevista

Irene Rosales entraba ayer en directo en su programa, Viva la Vida, para dar una entrevista, pero salió corriendo lo que provocó la reacción de Emma García.

Irene Rosales entraba ayer en directo en su programa, Viva la Vida, para dar una entrevista, pero salió corriendo lo que provocó la reacción de Emma García. Hasta la fecha, había sido una gran señora que soportaba, como podía, los desmanes de su pareja. Lo de ayer no tiene justificación alguna.

Cuando se le preguntó sobre las declaraciones de Kiko Rivera indicaba que «sabía que la había hecho, pero no el contenido. Me sorprendió el titular. Yo no voy a excusarlo, obviamente no me ha parecido bien porque ha cometido el fallo de contar esas intimidades. Eso sí, no hay que machacarlo con ciertas palabras, con ciertos adjetivos».

Las carcajadas de los colaboradores se escuchaban hasta en el desfile de Raquel Bollo, donde estaba Irene, y Emma le comentaba que Asraf Beno estaba presente en el plató. Esto provocó su espantada inmediata no sin antes indicar que «Es que no voy a entrar en un debate, yo ya he dicho lo que siento. Lo único que pienso es que mi marido ha hecho muy mal en decir eso, lo haya vivido o no, pero no voy a entrar. Simplemente, digo que la gente puede juzgar la entrevista, pero no poner ciertos calificativos a una persona».

Al verse contra las cuerdas añadía que «No me entero de absolutamente nada. Me vais a perdonar, he venido a disfrutar del desfile de Raquel Bollo. Os mando un besazo». Emma respondía que «Irene, solamente una cosa… Bueno, no escucha ni quiere escuchar. Un beso fuerte». Pues eso, que podemos debatir, pero no opinar sobre lo que hace su pareja tras cobrar un cheque. ¿Qué opinas tú al respecto?

