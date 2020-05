Emma García pierde los papeles en ‘Viva la Vida’ por culpa de Alba Carrillo y Diego Arrabal: «¡Que os den a todos!»

Emma García no ha podido más en su espacio de Telecinco, ‘Viva la Vida’, y ha dejado al descubierto su carácter después del enfrentamiento que se ha desatado entre Alba Carrillo y Diego Arrabal. La presentadora del programa ha intentado mediar después de que ambos hayan llegado a una disputa por un supuesto vídeo de la modelo en un crucero.

Alba Carrillo llorando en ‘Viva la Vida’/ Foto: telecinco.es

«Invito al programa y le regalo las imágenes», ha dicho Arrabal desde su casa tras conectar con el programa, y la modelo no ha tardado en contestar, diciendo: «No vayas por ahí, si no tienes temas no inventes cosas. Si tienes algo que decir lo haces en los tribunales. Eres un papanatas, que no paparazzi, un papanatas, y también ha dicho: «Déjate de regalar vídeos que me estás tocando las narices«.

Ha sido en ese momento cuando Emma García ha tenido que mediar, diciendo: «Alba, tranquilízate», pero cuando su paciencia ha llegado a su límite ha terminado diciendo: «Que os den a todos. A la mierda, te lo digo de verdad. O me hacéis caso o me pongo yo como no me gusta ponerme y empiezo a mandar a la gente a su puñetera casa, ¿lo hacemos así? Lo que quiero es que el espectador entienda de lo que hablamos.

Emma García,enfadada en ‘Viva la Vida’/ Foto: telecinco.es

Esta situación ha conseguido que Alba Carrillo también se vea sobrepasada, porque ha terminado llorando y Diego Arrabal ha preferido finalizar su conexión con el programa, por lo que acto seguido se ha vivido uno de los momentos más incómodos del espacio.

No lo ha pasado nada bien

Lo que está claro es que tanto Alba Carrillo como Arrabal han perdido los papeles y acto seguido le ha pasado lo propio a la presentadora, que siempre ha sabido mantenerse calmada pese a que en más de una ocasión se hayan dado situaciones complicadas desde que se puso al mando de ‘Viva la Vida’.