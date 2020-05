Emma García reacciona a las mentiras confirmadas de José Antonio Avilés: «Siento una decepción terrible»

José Antonio Avilés se ha convertido en el gran protagonista de Mediaset a raíz de los engaños, las deudas y las supuestas estafas que el concursante de ‘Supervivientes 2020’ habría cometido. Pues bien, antes de que él se pronunciara al respecto, han sido muchas las informaciones que han ido saliendo sobre el joven, quien parece que ha dejado a deber muchos asuntos a infinidad de personas de Córdoba.

Finalmente, la entrevista de José Antonio Avilés con Jorge Javier Vázquez tuvo lugar y, aunque en la distancia, el presentador logró que confesara y confirmara muchas de las informaciones que se habían dicho. El concursante de ‘SV 2020’ aseguró que se había inventado una vida y que por eso había dejado diferentes deudas a distintas personas. Lo que sí que quiso recalcar en muchas ocasiones es que se trata de deudas, pero que para nada son engaños.

Avilés contando su verdad | Foto: telecinco.es

Algo que también llamó la atención fue la rotundidad con la que dijo que ‘había matado a su abuela’ tres veces para excusarse de unos pagos así como la confirmación de que no es periodista, algo que había repetido hasta la saciedad en su concurso. Avilés ha sido cuestionado por casi todos los colaboradores y colaboradoras de la cadena pero su programa, ‘Viva la vida’, quiso exculparle hasta el último momento. Precisamente por esto, la reacción de Emma García era la más esperada y, como siempre sucede con ella, no ha defraudado.

Muy clara en su opinión

«Viendo la entrevista y viéndola con cierta empatía por la situación de que está allí me salía solo una palabra: frialdad», comenzaba diciendo tajante. «Yo he conocido la parte fantasiosa de Avilés aquí. Eché en falta que él se rompiera, me extrañó muchísimo. Aquí se ha roto día sí y día también», comentaba la presentadora. Además, Emma García ha asegurado que no lo vio disfrutar y «que psicológicamente iba bastante preparado», por lo que tenía muy claro cómo responder a todo.

Emma García dice lo que opina de Avilés | Foto: telecinco.es

«Ha sido muy poco inteligente para algunas cosas. ¿Cómo puedes decir continuamente que eres periodista cuando no lo eres y sabes que te van a pillar?», decía la presentadora. Además, Emma García ha querido ser muy tajante con lo que piensa sobre Avilés: «Siento una decepción terrible, pero la siento por él y por su familia», comentaba, y añadía: «A su madre no me la pude quitar de la cabeza en toda la entrevista. Me muero de ganas de entrevistarle, de mirarle a los ojos. Cuando está enfrente sé cuando miente y cuando no. Lo voy a saber», concluía.