Enrique Arce de La Casa de Papel desvela su mayor secreto

Enrique Arce se ha convertido en una estrella de la pequeña pantalla gracias al éxito de La casa de papel. El actor ha visto como su fama aumentaba de la noche a la mañana gracias a esta producción audiovisual española que ha gozado de un tremendo éxito internacional.

El actor ha querido atendernos durante este confinamiento para hablarnos de temas que van más allá de su papel de Arturo en la serie de Netflix. Y es que Enrique escribió la novela La grandeza de las cosas sin nombre, un libro que va camino de convertirse en película como él mismo nos cuenta: “La novela está escrita y publicada, estamos trabajando en el guión de la película, es un viaje de transformación interior que escribí en mi época de Londres, antes de que empezara esta locura de La casa de papel, en un momento mío en el que estaba pasando por unas trasformación interior, una epifanía. Aprendí muchas cosas, empecé a mirar por dentro, ahí fue el momento en el que lo hice, esto me pila entrenado. La novela se vendió muy bien ‘La grandeza de las cosas sin nombre’, salió en España y Portugal y gustó tanto que me la pidió el guionista de la película Campeones. Quería que le pasásemos un guión porque si le gustaba la iba a sacar adelante como película. En esas estamos”.

Y es que como explica el propio Enrique, su vida no ha sido un camino de rosas: “Cuando era muy jovencito, me llegó la fama muy joven, estaba en una relación de pareja muy joven, me casé muy joven, hice demasiadas cosas muy joven, quería correr demasiado y como no me sentía lleno pues toda esa fama la dilapidé en salidas. Cosas que me llevaban en la otra dirección. Me sirvió también para tocar fondo y decir: ‘Por aquí no es’. Fue tomar el camino y ponerme a andar en la dirección opuesta que me ha traído toda esta bonanza y felicidad interior. No es solo que me vaya bien profesionalmente, que me va y que no me hubiera ido bien si hubiera seguido por el otro camino, sino que hay una paz interior que hace que ni los buenos momentos sean tan buenos o los malos tan malos”.

Enrique se siente feliz de que el éxito le haya llegado ahora y no antes

Además, Enrique añade sobre este capítulo de su vida que “es lícito equivocarse con veintitantos años pero ya con 45 ya uno tiene que tener las cosas más claras. Me alegro que este éxito de La casa de papel haya pasado cuando ya ‘tenía el culo pelado’. Ya no estaba para tonterías y estoy muy agradecido de que todo esto haya llegado a esta edad, lo he cogido con más madurez, después de haberme pegado la gran hostia”.

Un éxito que le ha llegado en el momento oportuno, ni antes ni después: “Cuando empecé a andar en la dirección contraria lo que quería era alejarme lo más rápidamente posible y no mirar atrás. Luego pensé que era parte de la solución, el problema era parte de la solución y de alguna manera el haber tocado fondo y el haber transitado por esa oscuridad es lo que me llevó a la luz. Seguramente mi hígado y mis pulmones te digan lo contrario pero a nivel coco creo que era necesario pasar por ahí. Me siento sano y me siento bien, tampoco me ha ido tan mal pero me bailé un tango de 20 años”.

Me siento muy orgulloso de pertenecer una cosa que es marca España. La Casa de Papel ha puesto al audiovisual español en lo más alto.

Y en cuanto al éxito de La casa de papel, Enrique mantiene que se siente orgulloso por haber llevado fuera de nuestras fronteras un producto audiovisual tan reconocido: “Me siento muy orgulloso de pertenecer una cosa que es marca España. Más allá del éxito a nivel personal, creo que La Casa de Papel ha puesto al audiovisual español en lo más alto. Después de esto ha venido Las Chicas del Cable, ha venido Elite pero estamos haciendo marca España. Ya no es solo Real Madrid, Barcelona, Pau Gasol y Fernando Alonso. Ahora hay unos señores que hacen ficción y se llaman Elite, Vis a Vis y que hace que todo el mundo nos mire con envidia. Me siento muy orgulloso, más que como actor, como español y como parte de crear marca España fuera de las fronteras”.