Enrique del Pozo: «Antonio David estaba protegido por una especie de mafia»

Enrique del Pozo está justificando ya su regreso a Telecinco y dándole una vuelta de tuerca al apacible estilo de Viva la Vida. Tras haber declarado que la depresión que sufrió fue por culpa de Antonio David Flores, ayer recordaba una serie de aspectos de la diana de todos los dardos de la cadena.

Comenzaba el otro cantante indicando que ya no le tiene «ningún miedo» a Flores. Así, todo parece indicar que se han superado los problemas entre ambos y que, posiblemente, Enrique esté más fuerte que nunca.

«Estaba protegido por una especie de mafia que hoy desapareció y ya no tenemos ningún miedo, el que debe tener miedo es él» comentaba. Indicaba que le habían tachado de pederasta. «Fue diciendo en ciertos platós y a ciertos directivos para hacer una campaña de desprestigio. Los crucificados fuimos Rocío Jurado, Ortega Cano, Rocío Carrasco, Fidel y las Campos y duró años».

«Me ataca diciendo que he cantado para los niños. Mira, ese es el mejor trabajo que he hecho en mi vida. Fue un trabajo sano. Lo que no he hecho es lo que haces tú con otros niños. Y, cuando quieras, si tienes narices, me lo dices a la cara (…) Tú solo vales para forrarte de dinero a base de lo que estás haciendo. Haber difamado y crear una red de insultos contra muchos compañeros. El miedo ya te lo he perdido, cuando tú quieras me tienes de nuevo» añadía.

Según Del Pozo, Flores actuaba así «porque tenía esa mafia de Rodríguez Menéndez, de las revistas, era una provocación hacia Rocío Carrasco porque ella no quería ir a los platós, quería ir por la justicia, y él se sentía muy protegido y ciertas personas le bailaban el agua porque daba dinero y audiencia. Los que veníamos a defender a Rocío Carrasco, éramos crucificados». Sentenciaba que a Rocío Jurado «la chantajeaba, le mandaba mensajeros intentando tocar cosas que eran mentira». Ya veremos cómo reacciona Flores ante todo esto.

