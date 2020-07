Enrique Ponce podría tener una relación con una joven de 20 años desde hace año y medio

La noticia pillaba por sorpresa a todo el mundo. Una de las parejas más consolidadas del mundo del corazón se divorcia. Paloma Cuevas y Enrique Ponce han tomado la decisión de emprender caminos separados después de intentar solucionar unas diferencias que duraban ya varios años pero por el bien de sus hijos. Finalmente, la decisión está tomada porque consideran que es lo mejor y se asegura que se tratará de un divorcio amistoso.

La revista Semana ha sido la encargada de dar esta exclusiva asegurando que el matrimonio ha tomado la decisión de romper porque tan solo mantenían esta unión por sus hijas, Bianca y Paloma. Tras más de dos décadas juntos, el torero y la hija de Victoriano Valencia intentaron arreglarlo durante este confinamiento, puesto que lo pasaron juntos en la finca que tienen y junto a los padres de Paloma Cuevas, pero finalmente no ha podido ser.

Enrique Ponce y Paloma Cuevas en una gala benéfica contra el Sida en Barcelona

Sin embargo, a pesar de que lo quieren llevar con la máxima discreción, lo cierto es que ya están empezando a surgir las primeras informaciones que confirman la existencia de una tercera persona por parte de Enrique Ponce. Beatriz Cortázar contaba en ‘Es la mañana de Federico’ todo lo que sabía: «Están en un tiempo de reflexión, un tiempo de espera a ver cómo gestionan una crisis que se remonta a casi dos años, año y medio más o menos y que va a recordar mucho al tema de Cayetano y Eva González».

Sin duda, lo que más ha sorprendido, es la existencia de una supuesta joven que mantendría una relación con el torero desde hace tiempo: «Hace meses hubo fotografías que no salieron a la luz. Me aseguran que hay una tercera persona por parte de Enrique y todo esto se remontaría a enero/febrero de 2019. Que incluso ha habido viajes a México, llegaron unas fotografías y no se publicaron. Es española, como 20 años o así no más. Es estudiante, aspirante a modelo, en redes sociales se maneja muy bien también. Se conocieron en el mundo taurino. Llevaban año y medio. Las iniciales son A. S», revelaba Cortázar.

Enrique Ponce y Paloma Cuevas en la fiesta en honor a Carolina Herrera

Un divorcio con muchos aspectos a repartir

Como siempre ocurre con un divorcio en el caso de personas muy conocidos y con prestigio, toca repartir todo lo que han construido en común y en el caso de Enrique Ponce y Paloma Cuevas son sus residencias las que más importan. Según informa Vanitatis, la finca Cetrina situada en Navas de San Juan es una de las joyas más importantes de su patrimonio. Cuenta con un gran terreno y una casa de estilo andaluz. Además, el matrimonio ha vivido entre Jaén y Madrid, por lo que en la capital tienen en la exclusiva zona de La Finca. Habrá que esperar para ver si todo se resuelve fácilmente como se ha publicado.