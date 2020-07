Enrique Ponce se libra de las preguntas en un acto público taurino tras confirmar su romance con Ana Soria

Enrique Ponce ha demostrado que hará oídos sordos y disfrutará de su nueva relación junto a Ana soria. La revista Diez Minutos ha sacado a relucir las primeras imágenes de la pareja durante sus vacaciones, y el lugar que eligieron para disfrutar de ellas fue Mojácar, en Almería. En estos momentos en pareja han tenido tiempo para bañarse en la playa, disfrutar del golf o pasear.

Enrique Ponce y Ana Soria en actitud muy cariñosa

Por lo que parece están viviendo estos momentos con mucha intensidad ya que han pasado la cuarentena separados. Según confesaba el torero, lleva siete meses con la joven, de los cuales 3 han estado sin verse porque él ha estado confinado en su finca de Jaén acompañado de Paloma Cuevas y sus dos hijas, mientras que ella ha estado con su familia. Estas imágenes han llegado poco después de que el torero confirmará su relación con las siguientes palabras: «Ana y yo estamos enamorados y hasta ahora hemos sido muy discretos por respeto a Paloma», por lo que hasta el momento en el que salió a relucir su separación, habrían mantenido su relación en secreto.

Pesa la diferencia de edad- él tiene 27 años más que ella-, ambos están dispuestos a vivir su historia de amor con completa intensidad. De momento afrontan el futuro con una sonrisa a expensas de lo que se pueda decir de ellos. La joven, que hasta el momento había sido discreta, hizo una publicación en su cuenta de Instagram qué ha sido interpretada como todo una indirecta hacia Paloma Cuevas y qué dice así: «Ninguno elegimos nacer y sin embargo, nacimos. Eso sólo me hace pensar que la vida es un regalo. Un regalo temporal, porque cada minuto que pasamos en ella, nunca vuelve. Dedica tu tiempo a buscar tu propia felicidad y no trates de impedir que otros encuentren la suya. Rodéate de personas que te hagan a ti mejor persona sólo por estar con ellos. Busca lo que te llena, y no lo que te vacía. Lo que suma y no resta. Y así, vivirás en paz«.

Librándose de las preguntas

Mientras tanto el torero ha reaparecido en medio de toda la tormenta en un acto taurino, aunque lo ha hecho a través de videollamada. Este acto forma parte de la presentación de Tauro Ten TV, una nueva plataforma audiovisual de contenido bajo demanda sobre el mundo taurino, y se trata de un proyecto que ha emprendido Cayetano Rivera en estos tiempos en los que hay que reinventarse. El evento que se ha celebrado en el Wanda Metropolitano ha contado con otros rostros conocidos cómo miguel Ángel Perera, el Fandi o el propio Cayetano Rivera, pero él en el último momento se cayó del cartel, lo más probable para evitar las preguntas sobre su divorcio.

Enrique Ponce y Ana Soria en la revista Diez Minutos

Medio de todo esto se encuentra Paloma Cuevas,quien según adelanta el medio La Razón lo estaría pasando mal por las muestras de cariño de Ana Soria hacia el torero a través de las redes sociales y también por el polémico mensaje que ella compartió. Entre tanto, lo que más le preocupa es cómo puede afectar todo esto a sus hijas, a quienes quiere mantener alejadas de toda la repercusión mediática.