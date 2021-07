Enrique Ponce y Paloma Cuevas ya habrían firmado su divorcio: vía libre para Ana Soria

Paloma Cuevas ya adelantó que la firma podría ser inminente

>Este miércoles en el quiosco de revistas, era ¡Hola! la que adelantaba que la firma del divorcio era inminente. Un año después de su separación, la pareja no había llegado a un acuerdo. Según algunos medios, el dinero era uno de los principales escollos para que dicha firma no se produjera. La consecuencia más directa que produjo la no firma fue el aplazamiento sine díe de la comunión de una de las hijas de la pareja.

Sin embargo, que Paloma Cuevas avanzara en ¡Hola! que ya habría mes para esta celebración hacía sospechar que la firma estaría muy cerca. Finalmente así ha sido y por fin la pequeña podrá realizar esta celebración

