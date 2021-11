¿Es Pinocho el hermano secreto de Anabel Pantoja?

La noticia sorprendió a muchos. Gustavo González comentaba las dudas de Bernardo Pantoja sobre la paternidad de Pinocho, un amigo de Kiko Rivera.

La noticia sorprendió a muchos. Gustavo González comentaba las dudas de Bernardo Pantoja sobre la paternidad de Pinocho, un amigo de Kiko Rivera. Anabel, ahora socialité, comentaba en la presentación de su colección de joyas que la noticia le parecía una puñalada trapera.

El joven, sin embargo, indicaba que «esto que ha sacado Bernardo no sé por qué lo sacó. Estoy cansado del tema». Debe estarlo teniendo en cuenta el pitorreo del que es objeto desde hace años. Él mismo lo comentaba con todo lujo de detalles.

«En Sevilla siempre se ha escuchado que Bernardo tenía un hijo secreto… Esto lo sacó Gustavo y no sé por qué. Siempre se ha comentado… Me lo habéis a tribuido a mí y esto me supera. Tengo mi familia, tengo mi trabajo y no quiero estar en el tema metido. Sea cierto o no, eso se queda para mí y para él».

Decía González que «siempre se ha rumoreado que Bernardo Pantoja podría tener un hijo secreto. De hecho a Pinocho siempre se le ha hecho la broma en Sevilla de ‘has quedado con tu primo’ o ‘vas a ver a tu hermana’ cuando ha visto a Kiko Rivera o a Anabel Pantoja».

Pues eso. A ver si es verdad y este nuevo personaje sigue con su vida o no tarda mucho en sentarse para trincar y contar lo sucedido. Bernardo tiene una gran entrevista que podría dar en Telecinco. Quizá sus circunstancias cambien algún día y pueda permitirse el lujo de hablar sin consecuencias. Seguro que piensas algo al respecto de lo que acabamos de contarte. ¿Te animas a comentarlo con nosotros?

