Esperanza Aguirre después de recibir el alta tras su ingreso por coronavirus: «Mi marido y yo estamos débiles y sin fuerzas»

El 23 de marzo de 2020 fue un gran día para Esperanza Aguirre y su marido, Fernando Ramírez de Haro. Ambos recibieron el alta hospitalaria después de haber sido ingresados en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid por coronavirus. La pareja tuvo que ser internada cuando la dolencia se agravó, pero afortunadamente lograron superarla y regresaron a su domicilio para seguir recuperándose.

Esperanza Aguirre en el 80 cumpleaños de Mario Vargas Llosa

Tres días después de recibir el alta, la ex Presidenta de la Comunidad de Madrid ha entrado en el programa de radio ‘Herrera en Cope’ para hablar de cómo se encuentra después de haber pasado por esta enfermedad que tan duramente ha atacado en España.

«A mi marido le han curado la neumonía. No respiraba bien y por eso ingresamos«, comentó la expolítica, que ha desmentido que hayan pasado solo cuatro días en el hospital como se publicó en un primer momento: «Hemos estado más días, estuvimos una semana».

Esperanza Aguirre en el Rastrillo Nuevo Futuro 2014

Los Condes de Bornos se encuentran bien, aunque todavía tienen secuelas y se sienten muy débiles: «No tengo fuerzas todavía para hacer deporte. Todavía estamos débiles y no tenemos fuerzas, pero hemos recuperado el apetito, que dicen que es señal de salud», ha manifestado. La que fuera Presidenta de la Comunidad de Madrid ha confesado que pasó miedo por su marido, pero no por ella: «He tenido miedo por mi marido, por mí no. Mi marido está bien, aunque estamos débiles», ha comentado Aguirre, que dice que le da envidia saber que hay gente que hace deporte en casa.

Esperanza Aguirre declaró que no sabe qué tratamiento recibió su marido para la neumonía que sufría, pero que tomó muchas medicinas y le hicieron firmar un papel de conformidad: «Mi marido firmó un papel en el que decía que estaba de acuerdo. Le daban muchas medicinas». Viendo el resultado, está claro que el tratamiento fue eficaz.

Esperanza Aguirre responde a las críticas

Esperanza Aguirre llegando a los Juzgados para declarar como imputada por desobediencia

Carlos Herrera le preguntó por las críticas por los recortes a la sanidad pública madrileña realizadas durante su mandato. Ella se defendió recordando su gestión y atacando al Gobierno de España comparándolo con Venezuela, un recurso habitual de la derecha española: «En mi etapa en la Comunidad de Madrid construí 12 hospitales públicos nuevos. A estos señores que ahora nos gobiernan no les gusta lo privado, quieren nacionalizarlo todo y convertirnos en Venezuela y no estamos dispuestos«.

«La gestión del PP en el ámbito sanitario ha sido encomiable. Cuando construimos los 12 hospitales nos encontramos con la crítica del PSOE, que decía que no eran necesarios. Los 12 hospitales públicos tienen algunos de ellos gestión privada, tienen gestión privada en atención al público por ejemplo, a eso se refieren (las críticas), a ellos no les gustan las externalizaciones«, prosiguió la que fuera Presidenta de la Comunidad de Madrid.

Para finalizar, instó a luchar por acabar con el coronavirus y puso hincapié en la necesidad de proteger al personal sanitario, además de poner como ejemplo de lo que hay que hacer a Corea del Sur: «Lo que me gustaría es que superáramos el coronavirus pronto, creo que lo vamos a poder hacer. Vamos a ver si las autoridades aciertan y consiguen proteger al personal sanitario. Hay países que lo han hecho muy bien, por ejemplo Corea, debemos tomar ejemplo», ha señalado Esperanza Aguirre.