Esposas, amantes e hijas secretas: todo sobre la vida de Vladimir Putin

Si hay un tema que ha llamado especial atención en el día de hoy, ha sido el de la guerra entre Rusia y Ucrania. Se han contado ya más de cuarenta muertos esta misma mañana a consecuencia de los bombardeos perpetrados por los líderes de Kremlin en algunos puntos estratégicos de Kiev, sembrando el caos absoluto tanto dentro de sus fronteras como fuera de ellas.

En medio de toda la polémica y con la mirada puesta en una próxima batalla bélica, han sido muchos los que se han interesado por la vida personal de uno de los protagonistas: Vladimir Putin. Al echar la vista al pasado, es inevitable recordar las increíbles fotos publicitarias del presidente ruso posando semidesnudo en algunos de los parajes más naturales de Siberia. Unas instantáneas que dejaban ver su lado más personal, un tanto empañado actualmente por todo lo acontecido.

Pese a que en Rusia sigue siendo un tabú hablar de sus relaciones personales, la vida sentimental de Vladimir Putin ha estado caracterizada por las idas y venidas. Hace ya 22 años desde que el antiguo espía de la KGB aterrizó en Moscú, probablemente sin hacerse una idea de todo lo que le depararía su paso por el país limítrofe con Asia. Habiéndose alzado como una de las personalidades más populares de la historia de Rusia, Putin ha conseguido ganarse el respeto tanto de ciudadanos como de la prensa, que según The Spectator “ha sido cautelosa a la hora de escribir sobre sus mujeres”. Y es que, a sus 69 años, podría decirse que el ámbito privado de Vladimir es todo un misterio sin resolver.

Uno de los primeros detalles que se dieron a conocer sobre sus romances se remonta a los años ochenta. A comienzos de esta década, el dirigente conoció a la que fue su primera mujer, Lyudmila Putina, una azafata de vuelo por la que se deshizo en elogios en su biografía oficial: “Comprendí que si no me casaba en dos o tres años, nunca lo haría. Aunque, por supuesto, había adquirido la costumbre de llevar una vida de soltero. Lyudmila me cambió”, admitía. Tanto es así, que concretamente en 1983 se casaron y tuvieron dos hijas: la mayor es una importantísima científica de Moscú, y la pequeña es matemática. Cumpliéndose tres décadas de este matrimonio, Lyudmila y Vladimir anunciaban su separación. Aunque no se supieron los motivos ciertos sobre la ruptura, los medios internacionales apuntaron que la que fuera esposa de Putin no se sentía cómoda con la atención mediática que su marido acaparaba, razón por la que decidieron tomar caminos distintos.

No fue hasta 17 años después cuando se volvieron a escuchar rumores sobre una nueva ilusión en la vida amorosa de Putin. En 2020, el presidente de la Federación Rusa parecía haber vuelto a entablar una relación sentimental con una multimillonaria que en su pasado había sido limpiadora. La plataforma rusa Proekt fue más allá, confirmando que el político había tenido una relación extramatrimonial con Svetlana Krivonogikh a raíz de su nombramiento como dirigente del país. Por si fuera poco, en esta web también afirmaron que Vladimir había tenido una hija con esta mujer, algo que no se confirmó ni desmintió y que saltó a la vista especialmente por el alto nivel de vida que ambas siguen teniendo.

Dado su alto cargo en Rusia, muchos han sido los rumores que han girado en torno a él y su vida sentimental. Uno de ellos muy reciente, en el cual Putin ha sido señalado por estar manteniendo una relación con la exgimnasta olímpica Alina Kabaeva. Aunque el mandatario ha negado en muchas ocasiones haber entablado un romance con la medallista, lo cierto es que ambos fueron vistos en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014 con anillos de boda, dejando entrever que lo suyo va viento en popa.