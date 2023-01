¿Estaba obligada Ana María Aldón a dar la noticia de su divorcio en Fiesta?

En Telecinco siguen pensando que todo el que trabaja allí tiene que dar las exclusivas de su vida en un plató. Así se lo hizo saber Emma García a Ana María Aldón.

En Telecinco siguen pensando que todo el que trabaja allí tiene que dar las exclusivas de su vida en un plató. Así se lo hizo saber Emma García a Ana María Aldón. Esta última declaraba que lleva 10 días divorciada y la presentadora de Fiesta se lo echó en cara.

«Lo más normal y lo más esperado era llegar y decir, ya he firmado el divorcio» le espetó la vasca a la sanluqueña que no dudó en responder «ni siquiera mi familia sabía que había firmado el divorcio, no lo sabía mi hija ni mis hermanas. Se enteran por Paloma García Pelayo».

A partir de ahí, la jauría se lanzó contra ella y Aldón respondía que «yo no quería ocultar nada pero nunca he dado ninguna información. No lo he hecho nunca. He sentido cómo me acusaban de traer información, a la vista está que no es verdad».

García le decía al director del programa que «¿Te hubiera gustado? Claro, lo que no te gusta es que te hayas enterado por otro lado». Siguió la reprimenda, a una señora de 45 años que puede hacer con su vida lo que le de la gana, indicándole que «se ha notado el malestar que había en el programa. Cuando las cosas se tratan con naturalidad no son ni noticia. Cuando no lo dices y te enteras por otro lado es cuando realmente se da más importancia de la que tiene. Eso es lo que te queremos hacer entender. A mí me hubiera gustado que después de todos estos meses me lo hubieras dicho. ‘Emma he firmado, pero no lo quiero sacar’. Luego cada uno hace lo que quiere. Es una cuestión de lealtad». Pues eso, que luego se quejan cuando el personal prefiere otras opciones en lugar de comulgar con ruedas de molino.

