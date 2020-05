Estalla de nuevo la guerra entre Alba Carrillo y Miguel Frigenti: «A ver si empiezas a ser profesional»

Este mismo domingo 31 de mayo se celebraba el último debate de ‘Supervivientes 2020’ bajo el nombre ‘A propósito de Supervivientes‘ conducido por primera por Sonsoles Ónega y con colaboradores de diferentes programas de Telecinco. Esto hacía que dos enemigos declarados públicamente volviesen a sentarse juntos (y al lado) en un mismo plató: Alba Carrillo y Miguel Frigenti.

Ambos habían hablado abiertamente en televisión de que no tenían una buena relación entre ellos, pero las cosas se pusieron peor cuando el 31 de diciembre de 2019 tenían una bronca en ‘Ya es mediodía’ que acababa con la modelo abandonando el plató de una forma muy brusca. Carrillo tardó 49 días en volver y gracias a la salida de su enemigo.

Alba Carrillo sigue teniendo rencor a Frigenti por sus palabras | Foto: Telecinco.es

Y este mismo domingo volvía a verse las caras, exactamente 5 meses después de fatídico día. Y aunque ambos sonreían a cámara cuando les presentaba, una simple pregunta de Sonsoles Ónegra sobre si había enterrado el hacha de guerra ha hecho que empezase de nuevo una guerra entre ellos: «Eso ya pasó hace mucho tiempo. Yo no tengo ningún rencor. Espero que la sangre no llegue más allá y Alba no abandone el plató«, empezaba diciendo Frigenti.

«El único plató que te queda por abandonar es el del telediario»

«Yo le hacía en Guadalix, que me lo esperaba en el confesionario», decía la que fue concursante de ‘GH VIP 7’ con cierto rencor todavía en sus palabras y que hacía presagiar que para nada iba a reinar la paz entre ellos. «El único plató que te queda por abandonar es el del telediario. A ver si empiezas a ser un poco profesional«, le respondía rápidamente su compañero avivando su enemistad.

Ambos acabaron propinándose insultos en directo | Foto: Telecinco.es

Pero Alba Carrillo no estaba dispuesta a dejar las cosas así: «A ti es que no te llaman«, decía con cierto rencor. Y ahí ya pasaron a los insultos. «Barbie Mapache», le decía el colaborador. «El perro que le suelte el huevo ya, que tiene una voz…«, añadía la colaboradora. Tras esto, la presentadora rápidamente apartaba la conversación de ellos dos para que la cosa no empeorase.