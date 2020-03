Estela Grande considera «imposible» una reconciliación con Diego Matamoros

Estela Grande protagonizaba ayer la portada de Lecturas confirmando que su ruptura con Diego Matamoros es irreversible.

Estela Grande protagonizaba ayer la portada de Lecturas confirmando que su ruptura con Diego Matamoros es irreversible. De una posible reconciliación comenta que «Ahora sería imposible. Hay mucho rencor y juntos éramos una bomba de relojería».

Grande, que se dedicó durante GH VIP a coquetear con Kiko Jiménez, tiene el cinismo de indicar que le molestó mucho el desprecio que le hiciera Diego en el polígrafo Deluxe. «Me dolió que dijera que me iba a poner las maletas en la puerta. Fue muy desafortunado. Rectificó y me ha explicado mil veces que estaba muy mal. Lo entiendo, pero ahora mismo no lo puedo perdonar, igual que él no puede perdonar otras cosas. Fue una humillación, un desprecio. Fue un error, él también lo reconoce. Le pudo el orgullo».

Del bailoteo de Diego con Lola Ortiz en una discoteca recalcaba que «Ver las imágenes fue un mazazo, intenté no derrumbarme. Cuando Diego me hizo una seña de que no había pasado nada, le creí».

De la reacción de Diego a los comentarios de su padre declara que «Sí, se lo he recriminado, tendría que haber parado los pies a su padre. Me ha dicho que lo ha intentado. Pero a Kiko le da igual, aunque se lo pida su hijo. Diego me decía que no entrara, y yo le respondía: ‘¿Hasta cuándo me tengo que tragar esto?’».

Kiko Matamoros respondía ayer en Sálvame que «Me parece una entrevista absolutamente oportunista y mentirosa. No cuenta la verdad de las cosas. Incluso habla de mi hija Laura, que no se habla con ella, y ahora se habla. Podrías contar por qué no te hablabas con Laura. Dice que no se puede humillar a los Matamoros. Mira, si está diciendo esto es porque lo has hecho y porque reconoces que has humillado a mi hijo».

La dejaba en evidencia al declarar que «Ante tal manifestación de infantilismo, qué le voy a decir yo a esta mentirosa. Esta mujer ha ido a Gran Hermano porque era mi nuera. Si no, en la puñetera vida. Es una mentirosa porque dice que es psicóloga y no ha terminado ni segundo. Es una mentirosa porque dice que mi hija no se hablaba y no cuenta la verdad, porque le robaba la ropa a mi hija. Puedo seguir hasta hartarme». Pues eso. A Estela apenas le queda aparecer de relleno en MHYV antes de su desaparición total. Una pena.

