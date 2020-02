Estela Grande cuenta a Kiko Jiménez en ‘El tiempo del descuento’ que tiene decisiones que tomar: «Ha habido cambios»

Un día más Sofía Suescun ha tenido que ver unas imágenes de su chico Kiko Jiménez en la casa de ‘El tiempo del descuento’. ‘Mujeres y hombres y viceversa’ le ha puesto un fragmento de una de las conversaciones que el de Linares tuvo con Estela Grande durante la noche que regresó a Guadalix de la Sierra como invitada.

En las imágenes la modelo cuenta a su compañero que tiene algunas decisiones muy importantes que tomar para su vida: «Ha habido cambios en mi vida. Tengo que decidir. Tengo que coger caminos. Hay caminos que yo quiero coger aun sabiendo que no son los correctos, pero quiero cogerlos. Y si me estrello, me estrello, pero a lo mejor lo que necesito es estrellarme o que me dejen estrellarme. Que lo mismo son correctos, no lo sé. Yo estoy en esa tesitura ahora«, decía.

Estela contando en clave sus planes a Kiko / Cuatro.com

Un mensaje totalmente en clave que parecía hacer referencia a su vida privada, a su matrimonio con Diego Matamoros, a su relación de amistad con Kiko Jiménez, o a su futuro laboral. Seguramente lo que quieren es protegerme, pero es que, si está escrito que me dé la hostia, me la voy a dar. Yo estaba en mi zona de confort. Ahora los caminos que se me abren son muy diferentes«, continuaba.

«Háblame de esos caminos», le pedía el asesor del amor de ‘Mujeres y hombres y viceversa’, interesándose por la situación en la que se encuentra su amiga. Entonces Estela Grande ha hablado un poquito más claro, refiriéndose directamente a las puertas que se pueden abrir en televisión: «Tengo que decidir si entrar o no entrar en esto«, decía explicando que puede participar en el juego televisivo «de forma sana» o no tan sana.

Sofía viendo las imágenes de Kiko y Estela / Cuatro.com

No obstante, la modelo tiene claro que hay cosas que no tiene previsto hacer: «Hay cosas que nunca voy a hacer. No voy a ir a un sitio a hablar mal de mi gente, o de ti, o de nadie que quiera. Eso no quiero, pero a lo mejor hay otros caminos, otras opciones,…». «Yo te animo», era la respuesta que ha recibido por parte de Kiko Jiménez.

La reacción de Sofía Suescun: «Es una conversación de colegas»

Unos ánimos que son compartidos por Sofía Suescun, que ha calificado el vídeo como «una conversación de colegas«. Eso sí, ha aprovechado la ocasión para lanzar la pullita: «Se ha dado cuenta de que tiene que dejar su relación con Diego Matamoros. Me alegro de que esté liberada». Asimismo, los consejos que le ha dado, además de «quitarse a Diego Matamoros, que creo que ya lo ha hecho», es que «venga a la tele, que lo pruebe».