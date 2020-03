Estela Grande, destrozada al enterarse en ‘MYHYV’ de la supuesta nueva relación de Diego Matamoros

Estela Grande no ha podido disimular lo mal que le ha sentado enterarse en directo en ‘MYHYV’ de que Diego Matamoros, su expareja, habría estado con otra chica. Todo esto ha ocurrido poco después de que ella misma revelara lo mal que lo estaba pasando y que había tenido que recurrir a la ayuda de una profesional para hacer frente a la situación.

En concreto, Iván, pretendiente de Nerea, ha revelado que su tronista se vio con Diego Matamoros en un discoteca el pasado sábado 7 de marzo. La tronista ha querido aclararlo, diciendo: «Es obvio que yo no me he liado con Diego Matamoros. Es verdad que estuvimos con él. Estuve hablando con él y no hice nada«, eso sí, añadió: «Él se lío con una amiga mía, pero yo estaba en mi casa». Su reacción no se ha hecho esperar, porque ha dicho: «Yo con este tema en general estoy mal, estoy hecha una leona. Yo esperaba que a lo mejor se pudiesen cambiar las cosas y llegar a un entendimiento en el futuro».

Estela Grande con mala cara en ‘MYHYV’/ Foto: cuatro.com

La situación esta pudiendo con ella, por eso ha añadido: «Me duele que estemos en esta situación. Me duele que si yo pensaba que pudiéramos tener una segunda parte o una tercera pues, no lo sé, acabar de otra forma. Estoy tan caliente, tan enfada después de lo que ha pasado esta semana. Enterarme de esto así…».

Ha sacado la cara por ella

Ha sido más tarde en ‘Sálvame’ cuando Diego Matamoros ha querido aclararlo todo, dejando claro que en ningún momento ha tenido otra realción, por eso ha dicho: «Estuve con unos amigos y no pasó nada más«. Como todo esto ha afectado mucho a Estela Grande como él mismo ha podido ver, ha decidido pedirle disculpas, y quien sabe si esto sirve para que exista un acercamiento entre ellos.

Estela Grande en ‘MYHYV’/ Foto: cuatro.com

Además, le ha pedido disculpas por el tono que usó en su entrevista en ‘Sábado Deluxe’ y ha querido desmentir que su todavía mujer robara ropa a su hermana Laura Matamoros como había asegurado su padre Kiko Matamoros. Lo cierto es que parece que en caso de que esto pueda resolverse, hay mucho camino por recorrer.