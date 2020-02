Estela Grande estrena canal de Mtmad hablando de su situación con Diego Matamoros: «Hablamos de vez en cuando»

Estela Grande también estrena canal de Mtmad. Como ya hiciera Diego Matamoros, la concursante de ‘GH VIP 7’ también ha decidido seguir adelante con su proyecto, aunque de forma individual, y ha publicado el primer episodio de ‘Sigue mi Estela’. Un primer vídeo en el que, al igual que hizo su ex, ha explicado cómo se encuentra a nivel sentimental. Antes de hablar de cómo está siendo su vida después de pasar por ‘El tiempo del descuento’, la modelo ha querido remontarse a ‘GH VIP 7’ para explicar paso a paso todo lo que fue pasando y cómo ella se iba sintiendo en cada momento, tanto con Matamoros como con Kiko Jiménez.

«La situación ahora mismo es que estamos separados, cada uno está haciendo su vida por separado. Yo he decidido seguir con mi canal y él ha decidido seguir con su canal. Y os iremos contando cómo es nuestra vida por separado, cuáles son nuestros planes,… Yo personalmente me gustaría que me conozcáis un poco más fuera de las cámaras«, decía a modo de presentación antes de entrar al fondo del asunto. Grande ha insistido en que no se arrepiente de haber entrado a los realities a pesar de todo lo que precipitó: «Yo en ‘GH VIP 7’ me lo pasé muy bien, conocí a gente maravillosa, tengo mucho contacto con Alba Carrillo, Noemí Salazar e Irene Junquera. Yo ahí conocí también al que fue mi gran hermano, Kiko. Cuando salimos todo se fue al traste», comenzaba antes de explicar cómo alucinó al salir del aislamiento y ver todo lo que había pasado.

Estela Grande hablando de cómo vivió toda la polémica / Mtmad.es

«Yo me consideré un poco un títere, que salí y se había liado por todos los lados,… De repente todo el mundo estaba peleando en los platós, estaba dando sus entrevistas y diciendo cosas.. Yo flipaba. Decidí romper toda mi relación con él porque Diego estaba muy mal, ansiedad, nervios… Y yo no lo podía permitir y rompí toda la relación con Kiko«, ha contado Estela Grande, desvelando que, cuando le propusieron ir a ‘El tiempo del descuento’ dijo que ‘no’ hasta el último momento, cuando cambió de opinión: «Pero luego, de repente, el destino nos pone ‘El tiempo del descuento’ delante. Yo al principio 0 intención de entrar. Pero, al final, un día antes se me cruzó el cable y digo ‘entro'».

Estela: «Yo me consideré un poco un títere»

Y cuando hizo la maleta decidió que iba a guardar las distancias con el de Linares para evitar volver a tener problemas fuera de Guadalix de la Sierra pero incumplió su propia promesa: «Mi intención era guardar las distancias con Kiko y poco más… Pero allí dentro todo cambia. Allí me apetece pasármelo bien y reírme y fue lo que hice». Una diversión que le llevó a reencontrarse con Jiménez y volver a lo que tuvieron durante ‘GH VIP 7’, lo que provocó que su matrimonio con Diego Matamoros terminara por romperse.

Estela Grande vive con una amiga tras su separación / Mtmad.es

Así ha llegado a la situación actual, en la que cada uno hace su vida por separado, aunque no han perdido por completo la comunicación: «Mi situación actual es que estoy separada. Estoy viviendo en casa de una amiga. Estoy más tranquila. Tengo contacto con Diego, hablamos de vez en cuando y eso me hace estar también más tranquila. Por ahora esta es la situación». Una situación en la que ella no ha hablado de su nuevo estado de soltera directamente como sí ha hecho su ex en su primer vídeo de Mtmad.