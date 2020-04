Estela Grande se emociona al recordar todos sus viajes con Diego Matamoros: «Tengo un nudo en el estómago»

Estela Grande ha querido contar en su canal de Mtmad los viajes pendientes que tiene con sus amigas, y entre tanto y para acabar con el mono de viajar se ha puesto ha mirar fotos de algunas aventuras que ha vivido, sin embargo, se ha venido abajo cuando se ha tomado con algunas fotos de su matrimonio con Diego Matamoros y no ha podido evitar emocionarse.

La modelo ha querido compartir con sus seguidores algunas vivencias y una de ellas ha sido su despedida de soltera. Pese a que su exmarido no sale en esas fotos, es evidente que se le ha entrecortado la voz porque le ha recordado a su boda, y ha dicho: «Mi despedida de soltera. Veo las fotos y se me pone un nudo en el estómago. Yo con el velo blanco y todas ahí, qué bien nos lo pasamos…».

Estela Grande se emociona al hablar de Diego Matamoros/ Foto: Mtmad

Más tarde ha sdo cuando ha recordad su luna de miel y no ha podido seguir porque ha tenido que parar de grabar, como ha hecho saber: «He tenido que cortar porque estoy viendo las fotos, y hay fotos súper guays pero claro, tengo millones de fotos en el ordenador y he encontrado todas las fotos de mi luna de miel. Y la verdad que me pongo a verlas y flipo. No las había visto desde hace bastante tiempo…». Su voz estaba bastante quebrada y no es para menos porque son muchos recuerdos importantes de su vida.

Muchos, muchos recuerdos

Y no solo ha visto fotos del viaje de novios, sino de otros muchos que han hecho. Y no ha dudado en reconocer que el primer viaje que hicieron a Maldivas fue muy especial: «Puede ser el mejor viaje de mi vida hasta el momento. Recuerdo este viaje como si fuese ayer. Qué afortunada he sido, a ver quién va a Maldivas dos veces en su vida».

Estela Grande, emocionada/ Foto: Mtmad

Y ha seguido diciendo: «Hemos hecho mogollón de viajes. Estoy viendo fotos de Marbella, de Nochevieja… Hay millones de fotos… No le he pedido consentimiento para enseñar las fotos pero no creo que se enfade… Buah… No puedo verlas». Por otro lado, el último viaje que hicieron juntos fue a las Islas Mauricio y fue justo después de que ella saliera de ‘GH VIP 7’, un momento en el que su relación no estaba nada bien. «Son cosas tan bonitas y recuerdos tan guays que me pongo a hacer reflexión de los últimos años de mi vida y han sido muy buenos la verdad… Siempre intento evitar pensar en lo mismo y caer en eso«, ha reconocido, y por eso ha llamado a una amiga para desahogarse.