Estela Grande y Kiko Jiménez intentan aclarar las cosas en ‘El tiempo del descuento’

Estela Grande y Kiko Jiménez son dos de las personas que más asuntos tenían pendientes para resolver en ‘El tiempo del descuento’. Como no podía ser de otra manera, durante la prueba semanal les ha tocado juntos y eso implica que estén unidos por una mano gigante y que se tienen que dar de comer. Esto ha propiciado que hablen de sus asuntos pendientes e intenten solucionarlos.

Estela y Kiko aclaran la situación | Foto: telecinco.es

Estela Grande confesaba algo que no sentaba nada bien a Kiko Jiménez: «Yo me lo he pasado muy bien. Creí encontrar a mi gran hermano y encontré luego unas grandes amigas». El de Linares respondía: «Eso ha sonado feo. Encontré a mi gran hermano y luego lo mandé a la mierda». La concursante respondía tajante: «Lo digo porque lo he sentido. Yo te dije tres veces ‘te quiero’ y nunca me respondiste». «Lo puedo sentir en un momento dado pero no decirlo», se explicaba Kiko Jiménez.

Después de la comida movidita los concursantes siguieron hablando siempre con la presencia de Maestro Joao porque está atado a ellos por la prueba: «Entré en un momento complicado, que si lo de Marbella, que si lo de Gloria, que si lo de Sofía… En parte cuando me echan es porque Sofía estaba aquí. La primera pregunta que me hizo Sofía al llegar fue ¿sabes por qué estoy aquí? Yo tuve que dar tantas explicaciones, no sabía cómo decirlo, veía que había vídeos que decían que era un montaje», decía molesto Kiko Jiménez.

Estela, Kiko y Maestro Joao hablan del asunto | Foto: telecinco.es

Estela sigue sin comprender la actitud que tuvo

«Viste todo eso y dijiste ‘pues la culpa es de Estela«, decía con ironía la concursante, a lo que Kiko Jiménez respondía: «Vi un vídeo de tu marido con Rafa Mora. Yo lo único que dije fue ‘a ver si el montaje va a ser de ellos’. Fui a ‘Sálvame diario’ para rectificar y eso a ella no se lo ponen. Si no has visto nada». Maestro Joao era el encargado de preguntar a la modelo si ella sabía que su compañero había rectificado y aseguraba que sí. Jiménez continuaba diciendo: «He estado discutiendo en Sofía solo por apoyarte. Cuando entré en la repesca no quería ocasionar más problemas», a lo que Estela respondía: «Tuviste una actitud de mierda en la repesca».