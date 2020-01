Estela Grande y Kiko Jiménez protagonizan una gran discusión en ‘El tiempo del descuento’: «Vete a la mierda»

La relación entre Estela Grande y Kiko Jiménez parecía que estaba mejorando. La nueva convivencia estaba logrando que los concursantes se volvieran a entender y que poco a poco se calmara el conflicto. Sin embargo, hay temas que siguen siendo muy tensos entre ellos y que han acabado por saltar. Estela Grande y Kiko Jiménez han tenido un gran enfrentamiento en ‘El tiempo del descuento’.

El origen del conflicto vino al recordar el día de ‘GH VIP 7’ en el que Estela Grande recibió en el mismo día la visita de Kiko Jiménez, Sofía Suescun y Diego Matamoros. La modelo se quedó destrozada tras este encuentro pero su percepción de la visita fue muy diferente a la del colaborador. Él explicó: «Yo decía ‘¿Qué realidad estoy viviendo?’ Como si yo quisiera usarla a ella cuando yo no soy así y en ningún momento fue mi intención». Estela Grande aseguraba que en ese tema su opinión no iba a cambiar: «Kiko, de otras cosas puedo intentar calmar las aguas pero de la visita no. Me estabais manejando como quisisteis para que yo dijese de mi boca que a mí me gustaba este señor», refiriéndose a su tonteo con Kiko Jiménez.

Estela Grande y Kiko Jiménez discutiendo en ‘El tiempo del descuento’/ Foto: Telecinco.es

La discusión se calentó cuando Maestro Joao le preguntó a Estela Grande si Diego Matamoros no iba también con la intención de hacer daño. La modelo contestó: «Diego vino con la intención de encontrarse conmigo, de tener nuestro momento«. con lo que Kiko Jiménez no pudo callarse y respondió: «Tu pareja vino con la intención de romper nuestra amistad«. Ese comentario hizo saltar a Estela Grande que le soltó una respuesta muy contundente: «Mira, Kiko, vete a la mierda«, dijo abandonando la habitación.

La comparación entre Sofía y Diego

A Estela Grande aún le quedaban muchas cosas que reprocharle a Kiko Jiménez así que volvió a la habitación con nuevos argumentos. Para la modelo el concursante solo busca el enfrentamiento con Diego Matamoros: «¿Tú qué es lo que quieres? ¿Intentar estar bien conmigo, tener cordialidad, llevarnos bien, intentar algo o quieres un constante enfrentamiento con Diego? ¿Tú no te das cuenta que así no lo vamos a conseguir de ninguna manera? Cada vez que damos un paso para delante damos siete para atrás«. Para Estela Grande hay cosas que son imperdonables y entre ellas se encuentra el encuentro con su marido: «Hay cosas que a mí me duelen por encima de todo. Yo no te puedo permitir que digas si Diego vino con una intención o vino con otra porque no es así», a lo que Kiko Jiménez contestó: «Te he descrito una realidad que yo considero así».

Kiko Jiménez en ‘El tiempo del descuento’/ Foto: Telecinco.es

Estela Grande asegura que Kiko Jiménez estaba consiguiendo que volviera a confiar en él pero que hay temas con los que nunca se van a entender. El colaborador quiso comparar la actitud de Sofía Suescun con la de Diego Matamoros: «Tú a mi no me puedes reprochar nada y a Sofía mucho menos. El compartimiento de tu marido, a diferencia de el de Sofía, ha dejado mucho que desear«. Estela Grande ha asegurado que a ella Sofía Suescun le da igual y que es una persona que no le importa. La modelo también ha vuelto repetir que al colaborador solo le interesa el enfrentamiento con Diego Matamoros. A lo largo del día consiguieron calmarse e incluso Anabel Pantoja les dedicó la canción de ‘Amiga mía’ de Alejandro Sanz para intentar conseguir la reconciliación entre ellos.