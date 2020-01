Estela Grande y Kiko Jiménez se reconcilian en ‘El tiempo del descuento’: «Me da miedo que me des la patada»

Kiko Jiménez y Estela Grande mantuvieron a todos los espectadores de ‘GH VIP 7’ en vilo con su relación, y es que, aunque había muchas personas que pensaban que su relación iba más allá de la amistad, lo cierto es que en el concurso no llegaron a sobrepasar es barrera. Sin embargo, cuando salieron de la casa, todo se convirtió en un auténtico caos, especialmente por la parte de Estela Grande, quien de una forma u otra se vio obligada a terminar su amistad con el novio de Sofía Suescun.

Al volver a encontrarse en ‘El tiempo del descuento’ la modelo quiso mantener las distancias con Jiménez, no obstante, poco a poco han vuelto a retomar su relación y se han dicho todo lo que sienten el uno por el otro en una conversación que hace a penas unas horas se ha producido junto a la compañía de el Maestro Joao y Anabel Pantoja.

Kiko Jiménez en ‘El tiempo del descuento’| Foto: Telecinco.es

Los amigos comenzaron hablando de los encontronazos que han tenido en plató y Estela Grande ha querido confesarle a Jiménez que ella se encontraba «desbordada» con la situación y que por eso había actuado así: «Tú me conoces, si me vas a juzgar por tres veces en plató que he estado mal pues… me conoces como para ir más allá y no quedarte solo con eso«, le explicaba la modelo.

«Te notaba más distante y pensaba: ‘¡Qué pena!’ (…) Yo a ella cuando la veía por Telecinco, la veía diferente a como la estoy conociendo aquí», explicaba el ex de Gloria Camila que le preguntaba a la modelo si cuando salieran del concurso, ella seguiría siendo su amiga o volvería a tomar la mista actitud que antes: «Claro que si, si no me sigues tocando las narices…», le dijo Grande que le aseguró que no iba a volver a romper su amistad.

Tras esto Jiménez expresó que ya podía estar tranquilo sabiendo esto: «Pues ya está, yo ya he cumplido aquí, espero no llevarme ninguna decepción al salir», decía el concursante a lo que la modelo le pedía que no fuese tan negativo: «No es negativo es que me ha ocurrido», aseguraba Jiménez que le explicó que ese mismo miedo que tenía, ya se lo había expresado al Súper: «Por eso tengo una actitud un poco chulesca porque me da miedo que cuando salgas me des la patada», aseguraba el concursante que con estas palabras ya hizo llorar al Maestro Joao: «Saltar barreras es tan bonito», decía el vidente.

Estela Grande y Kiko Jiménez se reconcilian

«Ambos hemos cometido muchos errores, hemos sobrepasado muchos limites, hemos faltado el respeto a muchas personas y hay cosas que es mejor dejarlas a parte y avanzar, sin pullitas, sin reproches porque si no nunca vamos a avanzar en nada», le decía la modelo que le reconocía que ella había sentido que Jiménez no se había puesto en su situación cuando salió de la casa.

Estela Grande en ‘El tiempo del descuento’| Foto: Telecinco.es

Grande explicó que a pesar de haber vivido un concurso «maravilloso» cuando salió del programa todo estaba «hecho un desastre» fuera, reconociendo que no supo manejar la situación: «Yo he sido yo, y es cierto que fuera no he estado bien, pero como me conoces puedes pararte durante un segundo a pensar en mi situación y a entender por qué estaba tan mal, porque yo a ti si que he intentado entenderte», le decía la mujer de Diego Matamoros.

No obstante Jiménez le aclaró que si que entendía su situación y que por eso mismo no la había atacado en el concurso, sin embargo, lo único que no entendía era por qué habían tardado tanto en tener esta conversación: «Había pasado un mes, era poco tiempo y yo estaba desbordada no sabía qué hacer», le aseguraba la modelo que le confirmó al concursante que uno de los motivos por los que entró a ‘El tiempo del descuento’ era por él: «Al final el destino nos ha dado esta oportunidad», dijo Grande.