Ester Expósito: Sus trucos de belleza desde la primera temporada de Élite

‘Élite’ ha sido la serie que ha catapultado a la fama a Ester Expósito. En la primera temporada era una adolescente que ha acabado floreciendo como un cisne frente a las cámaras. Sus trucos de belleza han dado mucho de qué hablar, para algunos los retoques estéticos están más que claros, aunque ella defiende una y otra vez que se trata de un buen maquillaje y una melena cuidada. Esta actriz ha sabido sacarse el máximo partido posible, de ella podemos aprender alguno de los trucos que le han servido para potenciar su belleza de forma exponencial.

La belleza de Ester Expósito evoluciona desde la primera temporada de ‘Élite’

La primera vez que Ester Expósito llegó a la pequeña pantalla era una joven con mucho talento que había encontrado la serie que la convertiría en un icono del estilo. ‘Elite’ empezó con una joven Expósito con un peinado muy distinto del actual. El primer cambio significativo de esta actriz es el tono de rubio.

Las mechas de Ester Expósito son uno de sus trucos de belleza. El tono castaño que llevaba inicialmente ha quedado escondido detrás de unas mechas rubias que le aportan mucha más luz. La joven Expósito llevaba en la primera temporada una melena apagada y sin vida que no dejaba ver esa belleza escondida que llevaba dentro. A través de las manos de una peluquera profesional se pueden conseguir grandes resultados tal como lo demuestra esta actriz. El corte a capas y una melena más clara pueden dar lugar a unos rasgos mucho más definidos.

La importancia de depilarse correctamente las cejas según Ester Expósito. Otro de los elementos que consiguen cambiar por completo la expresión de un rostro son las cejas. No le damos la importancia que se merecen, dejarlas en manos de una profesional y que sea la especialista la encargada de depilarlas es un paso más hacia la belleza. Una persona formada como esteticista sabe perfectamente el ángulo perfecto para cada mujer. Ponerse en casa con unas pinzas a quitar pelos de forma indiscriminada de ninguna forma puede dar el mismo resultado que en un centro de belleza.

Los labios correctamente perfilados consiguen que incluso se vean más grandes. Lucir unos labios bien maquillados puede hacer que incrementen su volumen. Además de algunos productos que ayudan a lucir labios. La exfoliación de los labios es una necesidad que pocas veces realizamos, al igual que cualquier otra parte del cuerpo necesita dejar atrás lo que va acumulando, para destapar la belleza que puede quedar oculta. Esos labios de Ester están cuidados al máximo y extremadamente hidratados. El otro factor que asegura una belleza de anuncio, una buena hidratación diaria.

El maquillaje que encaje perfectamente con cada mujer. Estas Navidades uno de los regalos más demandados es todo lo que tenga que ver con maquillaje. El gran error que cometemos es escoger el maquillaje sin probarlo o saber si nos quedará bien. Como cualquier otra prenda, Ester Expósito ha encontrado el maquillaje que mejor se adapta a sus facciones, algo que no siempre conseguimos en casa. Buscar esa forma de conseguir potenciar las facciones pasa por un buen asesoramiento. Una debe comprarse el maquillaje en primera persona y no optar por esos consejos que puede que no sean los adecuados para nuestras facciones, a no ser que vengan de un profesional.

La ropa y el estilo de Ester Expósito ha cambiado. Si nos finamos en las primeras apariciones públicas de esta actriz la vemos como si fuera alguien distinto. Un estilista que busque las prendas más adecuadas o una forma de vestir más adulta ha dado mucho de sí. Ester ha crecido frente a las cámaras y ha ido ganando seguidores en las redes sociales y estilo en la forma de vestir por momentos. Este tipo de prendas que luce la actriz cada día la convierten en una mujer admirada que siempre consigue las mejores críticas. Su llegada al festival de Venecia aún se recuerda en medio de esta pandemia.

Una cuidada alimentación y ejercicio físico acaban aportando a Ester Expósito el cuerpo perfecto que acaba siendo el marco de esta carrera de éxito que ha iniciado. Mucho ha cambiado esta mujer desde que empezó en esto de la interpretación hasta que ha conseguido hacerse con el triunfo más absoluto en cuento a estilo y belleza se refiere. Bajo la sospecha de intervenciones a base de bisturí ha dejado muy claro que sus cuidados son totales. Gracias a unos trucos y consejos esenciales ha conseguido ser todo un icono de la moda, lanzando su carrera desde una serie de adolescentes hasta el estrellado. ‘Élite’ nos enseñó a la Ester Expósito de adolescente y unas temporadas después la vemos totalmente transformada en una mujer que parece distinta, pero es la misma persona.