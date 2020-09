Esther Doña revela el motivo de su ausencia en el funeral de Jaime Carvajal, marido de Xandra Falcó

Esther Doña ha dado un giro radical a su vida no solo en lo personal tras la muerte de su marido, sino también profesionalmente hablando. Ahora ha debutado en televisión incorporándose como colaboradora de ‘La hora de la 1’, nuevo matinal de Televisión Española.

Esther Doña debuta en ‘La hora de la 1’/ Foto: La 1

Esta nueva incorporación la he iniciado hablando un poco de su vida personal, en concreto de los momentos más duros que ha pasado después de la muerte de Carlos Falcó, quién falleció a consecuencia del coronavirus. También cabe destacar que ella se vio afectada por el virus y que se tuvo que mantener alejada de sus seres queridos hasta que se recuperó, todo ello en un momento en el que estaba lidiando con el duelo de la muerte de su marido.

Este paso por el programa ha servido para recordar algunos momentos que vivió junto a Carlos Falcó, marqués de Griñón. «Carlos tenía todos los detalles», ha dicho con mucho cariño y admiración. Lo cierto es que viendo imágenes de su marido ha conseguido emocionarse y expresar cómo se siente: «Se me pone la piel de gallina, porque no puedo aceptar que Carlos no esté. Le ves así, con esa vitalidad, es que refleja perfectamente la personalidad de Carlos, era así a cualquier hora del día».

Esther Doña viendo imágenes de Carlos Falcó en ‘La hora de la 1’/ Foto: La 1

Ahora asimilado un poco más su perdida, pero los momentos previos a su muerte fueron bastante dolorosos para ella y más cuando recibió la llamada de que había fallecido, no pudiendo estar a su lado en sus últimos momentos: «Tres horas antes de la llamada para decirme que había muerto me habían llamado para contarme cómo evolucionaba. Estaba mal pero todos tenían fe en que venciese al covid. Tenían que ver cómo pasaba la noche, pero no llegó a la noche. Me llamaron a las 5 de la tarde…», ha recordado.

Ha contado por qué no fue al funeral de Jaime Carvajal

Por otro lado, ha hablado de su ausencia en el funeral de Jaime Carvajal, marido de Xandra Falcó, es decir, hija de Carlos Falcó. Recibir esta noticia también fue algo chocante para ella e inmediatamente se puso en contacto con la hija de su marido, pero decidió no asistir para no acaparar toda la atención en el funeral como ella misma ha matizado: «Por respeto a la familia no acudí al funeral porque no quería que se desviara la atención».