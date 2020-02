Estrella Morente cambia la letra de ‘Volver’ sin previo aviso para defender la tauromaquia en ‘OT 2020’

No hay edición de ‘Operación Triunfo’ si su polémico caso mediático que enfrenta a España mientras los concursantes no tienen ni la menor idea de la que se está formando más allá de las paredes de la academia. Si el año pasado los causantes fueron María Villar[i]María Villar[/i] y Miki Núñez por querer quitar la palabra «mariconez» de una canción de Mencano; este año fue Maialen a raíz de unos comentarios en contra de la tauromaquia y todas aquellas personas que la defienden alegando que «a los toros se les puede sacrificar poniéndoles una inyección para que el animal no sufra, no metiéndoles en una plaza haciéndoles pasar un estrés del copón clavándoles banderillas por la espalda», decía la concursante en una conversación durante la comida y que fue captada por las cámaras del canal 24 horas. A estas palabras también añadía una crítica al dinero público que va destinado a mantener viva la cultura de los toros y se refería a la actividad que esta concentra en las plazas como un «montón de gilipollas que están bebiendo, fumando y descojonándose«, terminando con un «hay que ser nazi y muy psicópata«.

Estas palabras fueron muy aplaudidas por muchos seguidores de talent show que tampoco están a favor de la tauromaquia pero también causaron mucho revuelo entre las personas a las que iban directamente dirigidas las palabras de la joven. Más de 300 personas e incluso la Fundación Toro de Lidia presentaron quejas al espacio llamado ‘TVE responde’, presentado por Ángel Nodal en función de defensor de la audiencia. Este dijo en nombre de Televisión Española: «Lamentamos los insultos a los aficionados a los toros. Aunque no se trata de un programa de opinión, en cualquier espacio de Televisión Española sus participantes están sujetos a normas y manuales que regulan el funcionamiento de todo».

A estas disculpas públicas también se sumó Toñi Prieto, responsable de entretenimiento de TVE, añadiendo: «Lo que dijo Maialen fueron opiniones personales que se realizaron de forma espontánea en la emisión de Youtube del programa«, desvinculando este tipo de pensamiento con cualquier persona que lleve a cabo el programa: «Opiniones que no compartimos«, terminaba. Tras esto parecía que la polémica había nacido y había terminado y el programa continuaba con la gala 6 de talent haciendo borrón y cuenta nueva. Pero no, no iba a a ser tan fácil de superar esto.

La pasada emisión del domingo 23 de febrero contaba con una cantante invitada, Estrella Morente, que cantaría a dúo ‘Volver’ con Nia, concursante favorita de la gala 5. Ambas habían ensayado anteriormente la canción en un encuentro en la academia y todo parecía estar más que listo para presentarse sobre el escenario. Pero la invitada decidió hacer un improvisado cambio en la letra de la canción nada más comenzar que dejó totalmente desconcertada a la concursante que miraba perpleja a pocos metros de ella. Los versos de la canción -que cabe señalar no forman parte de la letra original de la misma- decían lo siguiente: «Ni el torero mata al toro / Ni el toro mata al torero / Los dos se juegan la vida / A un mismo azaroso juego / No trafiques con su alma / No le perdonéis la vida al toro bravo en la plaza / Rezuma cobardía robarle al toro su muerte / A solas y en su agonía«.

Unas palabras que evidencian una defensa de la tauromaquia realizadas en pleno prime time de la televisión pública y que no parecía estar en conocimiento, al menos, de Nía, que no mostraba cierta cara de incomodidad ante lo que estaba pasando. Cabe mencionar que la cantante está casada con el torero Javier Conde desde 2001 y es el padre de sus dos hijos. Tras esta improvisada letra, rápidamente los espectadores empezaron a comentar en redes sociales el cambio de la famosa letra de ‘Volver’ y la intención con la que se había hecho, pidiendo responsabilidades tanto a Televisión Española como la a dirección del propio programa. Pro el momento, el único que habló al respecto de los ocurrido fue Tinet Rubira, directo de Gestmusic, que respondía a la siguiente pregunta de un usuario: «¿Estaba pactado? ¿Vosotros los sabíais?», con la siguientes palabras: «No estaba ni pactado, ni previsto. En ningún ensayo lo ha hecho. Ha sido una sorpresa para todos«.

Los concursantes de ‘OT 2018’ reaccionan a lo ocurrido

Pero no solo personas anónimas han reaccionado a lo ocurrido sobre el escenario, también varios concursantes de la pasada edición dejaron constancia en sus redes sociales de la su desaprobación. «Qué vergüenza aprovechar el prime time para defender asesinos, la verdad», escribía Alba Reche; «Que nada ni nadie te calle Maialen«, mostraba su poyo Miki Núñez; «¿Perdona? Esto ha estado fatal. Nía ha demostrado ser una gran profesional. Viva Maialen», escribía Dave Zulueta.