Eva González, criticada por abrazar a su madre y no respetar la distancia de seguridad por el coronavirus

Eva González se encuentra en Sevilla con su marido, el torero Cayetano Rivera, y su hijo, aprovechando que están cerca del campo y huyendo de Madrid, el lugar donde suelen vivir normalmente, aunque dejaron la ciudad antes de que se decretara el estado de alarma por la pandemia.

Eva González abrazando a su madre a pesar de la distancia social/ Foto: Instagram

La presentadora estaba deseando poder pasar de fase en el confinamiento para poder ver a su familia y una vez que se ha encontrado en la fase 1 ha ido a visitar a su madre, a la que llevaba sin ver una larga temporada por la crisis del coronavirus, un momento muy especial que ha querido compartir en las redes sociales pero que le ha jugado una mala pasada.

Parece que tanta emoción le ha nublado la mente porque no ha respetado las medidas a las que había que atenerse si se visita a un familiar, ya que a pesar de que las visitas estén permitidas, hay que guardar en todo momento la distancia social de seguridad que es mínimo dos metros. Pero ella no ha podido resistirse y ha compartido una foto en la que aparece abrazando a su madre y escribía junto a la estampa: «¡La felicidad!».

Eva González con su madre y su hermana/ antes de la pandemia Foto: Instagram

Algunas amigas de la presentadora como la periodista Mónica Carrillo, la cantante Pastora Soler o la modelo Noelia López le han dejado tiernos emoticonos, alegrándose de dicho encuentro, sin embargo, poco tiempo ha hecho falta para que muchas otras personas la tacharan de irresponsable por poner en riesgo a su madre de forma innecesaria.

Muy criticada por no respetar la distancia

Uno de los comentarios que más se ha repetido no es que aparezca abrazando a su madre, que además pertenece al grupo de riesgo por su edad, sino que se atreviera a compartirlo a través de las redes sociales sin pensar en que podía recibir, como ha ocurrido, numerosas críticas. «¿No has escuchado a las autoridades decir que aún no se puede abrazar ni besar a los no convivientes?», «Madre mía qué insensata, han dicho miles de veces que se puede visitar manteniendo la distancia de seguridad» o «Un momento precioso sin duda, pero… ¿Y la distancia de seguridad?», le han escrito algunos usuarios.