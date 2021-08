¡Exclusiva!: los Suescun Galdeano desmienten haber increpado al joven que les ha denunciado

Sofía y Cristian Suescun en el punto de mira de un joven por un presunto delito de odio

> Era Socialité quien ponía sobre la mesa un supuesto delito de injurias cometido por Sofía Suescun contra un hombre de 24 años que habría solicitado mantener relaciones sexuales con el hijo de Maite Galdeano, Cristian Suescun. Era el propio joven quien presentaba públicamente la demanda y explicaba lo que, supuestamente, le había ocurrido con este dúo de hermanos.

«Me dijo que por 1.000 no. Que por 10.000 euros y yo lo rechacé. Entonces empezaron a llegarme mensajes que escribía Sofía en los que se reía de mí y me insultaba. Me llamaron maricón», desveló muy afectado poniendo a la televisiva en el ojo del huracán.

