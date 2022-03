Exclusiva: María Teresa Campos matiza su última entrevista: "Estoy bien en mi casa"

María Teresa Campos daba la pasada semana una entrevista a Anne Igartiburu para el programa Diez momentos. Espacio en el que la que fuera ‘Reina de las mañanas’ se abría en canal. Durante esta reaparición televisiva la madre de Terelu Campos y Carmen Borrego hacía un repaso por su larga trayectoria profesional. Durante su intervención también hizo una inesperada petición que sorprendió a los telespectadores. “No puedo irme sin decir algo… No soy ni más ni menos que nadie. Soy una persona que ha trabajado y que ha trabajado mucho, que su trabajo ha gustado, que ha habido gente que han sido felices… Sé que soy mayor, pero no sé por qué, si porque sea mayor no hay un sitio en ninguna televisión de este país para mí. Necesito trabajar porque este trabajo, aunque sea un poquito, llena mi vida y así no estoy en mi casa sentada», indicó emocionada.

Tras estas palabras, este digital se ha puesto en contacto con la abuela de Alejandra Rubio para saber cómo se encuentra después de dar estas declaraciones que han generado cierto revuelo en la crónica social de nuestro país. “Yo prefiero no hablar de eso porque parece que estoy pidiendo eso -hace referencia al trabajo- todos los días”, nos ha revelado. Además, la comunicadora nos asegura que se encuentra “bien en mi casa” en esta nueva etapa de su vida y que “no me puedo quejar de nada”.

Sobre la entrevista con Igartiburu, María Teresa Campos explicó que no se quería poner a llorar porque “creo que no es justo que la única que no haya un sitio para ella sea yo. Habrá quien piense que yo quiero un programa. Hablo de una colaboración. Algo que me haga sentir por la mañana, y además de desayunar, me haga sentir a gusto, que me haga feliz. A mí lo que me gusta hacer cosas. Aunque es verdad que no se puede tener cosas y a lo mejor yo he tenido ya demasiado”.

Unos días después la andaluza ha analizado su paso por el plató de Telemadrid y nos ha confesado que “fue una cosa muy bonita para mi, muy entrañable y estoy muy agradecida a todos y muy especialmente a los que me han pedido que vaya”.

‘Mi casa es la tuya’

Dentro de unas horas se estrenará un nuevo episodio de Mi casa es la tuya, programa presentado por Bertín Osborne. Serán la andaluza y sus hijas, Terelu y Carmen y su nieta, Alejandra Rubio quienes se conviertan en las protagonistas indiscutibles de la parrilla de Telecinco este sábado. Sobre este nuevo proyecto que une a las Campos en un mismo enclave tras sus conflictos familiares ya solucionados, la periodista ha dejado claro que no iba a hacer ningún tipo de declaración hasta que se emita el capítulo. “No voy a dar declaraciones, ya cuando se haga lo diré”, cuenta a este portal .