Fabiola Martínez y su entrevista más difícil: lamenta defraudar a tanta gente

Fabiola Martínez ha estado muchos años en un segundo plano, pero ha dado un golpe en la mesa para dejar claro que es una mujer independiente. La modelo va a conceder su primera entrevista desde que se separó de Bertín Osborne y todo el mundo está deseando escucharla. ¿Qué contará sobre su exmarido en el Viernes Deluxe?

La razón por la que se separó de presentador

> Fabiola Martínez ha puesto punto y final a su matrimonio con Bertín Osborne, algo que nunca ha terminado de explicar. Por primera vez va a conceder una entrevista después del divorcio y gran parte del público ha empezado a especular. La verdad es que no tiene nada que esconder y que no hay una razón oscura por la que decidió empezar una nueva vida.

“Queridos amigos, como supongo que ya sabéis, Fabiola y yo nos hemos separado hace poco tiempo. No hay un motivo concreto, sino problemas de convivencia. No hay, no ha habido terceras personas que nos hayan motivado a tomar esta decisión y si la dificultad de convivir con nuestras distintas personalidades“, comentó el presentador.

Ahora ha llegado el turno de la venezolana, quien se ha ganado el cariño del público desde el primer momento que saltó a la luz la noticia. Siempre ha sido bastante discreta y jamás se ha aprovechado de la fama de su expareja. ¿Qué le contará a María Patiño en Viernes Deluxe?

La curiosa relación de Fabiola y Carlos Sobera

> Hace unos días todos los medios de comunicación se hicieron eco de una noticia bastante sorprendente. Carlos Sobera tiene un vínculo muy estrecho con la exmujer de Bertín, pero nada tiene que ver con el terreno sentimental. Fabiola ha alquilado una de sus casas en el centro de Madrid, por la que paga cerca de 2.500 euros mensuales.

“No es el centro, pero tampoco es fuera del radio de Madrid como estoy ahora en la casa. El piso está más cerca de todo lo necesario y se puede hacer vida andando”, comentó la venezolana cuando saltó a la luz la noticia.

La modelo ha confesado que está travesando un mal momento porque tiene que estar separada de su hijo Kike. El pequeño ha tenido que quedarse con Bertín mientras Fabiola prepara la mudanza. Siguen siendo una familia estupenda y no hay nada que pueda separarlos.

“Fabiola nos cuenta como es su nueva vida”

> Kiko Hernández ha anunciado quién será el nuevo invitado de Viernes Deluxe. “Mañana se sienta Fabiola, exmujer de Bertín Osborne. A las 22:00, Fabiola nos cuenta como es su nueva vida”, anuncia la dirección del programa en sus redes sociales. Sálvame ha compartido las primeras declaraciones de la modelo y lo cierto es que no van a dejar a nadie indiferentes.

Fabiola lamenta haber desilusionado a muchas personas que creían en el amor perfecto, por eso está dispuesta a dar explicaciones. También hablará de las últimas declaraciones de Bertín, cuando le confesó a Paz Padilla que lamentaba no tener una familia. Los colaboradores están deseando escucharla, pues están seguros de que contará cosas muy interesantes.

La modelo tiene una relación fabulosa con el entorno de su exmarido, algo que ha sorprendido mucho en la prensa del corazón. Se ha propuesto no perder el vínculo con sus hijastras e incluso ha sido invitada a la boda de una de ellas.

Sin embargo, la modelo prefiere no asistir al evento para evitar escándalos innecesarios. En Sábado Deluxe contará los motivos por los que ha declinado la invitación. ¿Se estará guardando algún secreto en el tintero?