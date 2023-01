Fali Fernández, hijo de

Fali Fernández ha querido expresar públicamente qué piensa de su padre Joaquín «El prestamista». Sus audios no dejan lugar a dudas.

Fali Fernández ha querido expresar públicamente qué piensa de su padre Joaquín «El prestamista». Sus audios no dejan lugar a dudas. La verdad sea dicha, lo que ocurrió en Turquía con la operación de su madre fue de traca.

Como os comentamos, mientras la antedicha se debatía entre la vida y la muerte, por suerte todo salió bien, él decidió irse a Sevilla para buscar una furgoneta que trasladase a su mujer desde Estambul hasta su ciudad de residencia. Fali ha comentado que todo esto es falso.

«Estoy hasta los huevos, pasamos mucha fatiga y él solo estaba en las televisiones. Si tu mujer se está muriendo te olvidas de la tele y del móvil, y te quedas en el hospital. Estaba todo el día con el móvil y su querida, tiene dos amantes. Igual que él no me respeta como hijo, yo no voy a respetarlo como padre» declara Fali.

Además, indicaba que no tiene una querida, sino dos. Insiste en que fueron él y su hermano los que echaron a su padre de la puerta del hospital. Desde entonces, todo lo anterior ha quedado en agua de borrajas. En el perfil de Instagram de Joaquín se le puede ver con Loli paseándose por Sevilla como dos adolescentes.

Lo que nadie entiende es qué ha sucedido para semejante reconciliación. Las dudas siguen arreciando y Joaquín no ha sabido explicar demasiado bien todo lo ocurrido. La duda existe. Nos encantaría que nos ayudases a conocer qué piensas tú al respecto.

Curiosidades Televisión #Fali Fernández #Joaquín Fernández Navarro