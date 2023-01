Fali Fernández Navarro deja en evidencia a su padre El prestamista

Fali Fernández ha decidido dejar en evidencia a su padre «El prestamista» una vez más. Sus declaraciones no dejan lugar a dudas.

Fali Fernández ha decidido dejar en evidencia a su padre «El prestamista» una vez más. Sus declaraciones no dejan lugar a dudas y confirman que la relación entre padre e hijo no parece ser la más adecuada.

El objetivo es aclarar lo que sucedió en Turquía durante el ingreso de la madre del declarante. El escándalo está servido y todo parece indicar que resulta casi imposible que el tema se arregle totalmente tal y como sería recomendable.

Decía Fali que «yo veía que mi padre se tiraba 24 horas colgado al teléfono mientras mi madre estaba ingresada entre la vida y la muerte, yo sabía que mi padre tenía una amante o dos, pero luego me di cuenta de que la cosa iba mucho más allá».

También comenta cómo fue la compra de su casa y añadía que «mi padre me compró una casa, pero cuando nos enfadamos me la quitó y la vendió, se quedó el dinero él». Por el momento, Fali vive de okupa en un barrio bastante problemático, «estoy malviviendo con todo el dinero que tiene mi padre».

Entraba su padre por teléfono para decir «Leiras, no hables con ese chico porque tú eres de primera y él es de tercera». Incluso Loli Navarro entró para declarar que «Si tuviera un poco de conocimiento no estaría ahí sentado, hace una semana le llené la nevera con 70 euros que mi marido me dio».

De ti depende creerte, o no, esta situación que lleva a un miembro de la familia a la semana al programa. Esperamos tu opinión al respecto.

