Fani Carbajo se viene abajo al recordar su pasado: «Mi madre empezó en las drogas cuando yo tenía seis años»

Fani Carbajo ha sido una de las últimas supervivientes en volver a España tras su expulsión de ‘SV 2020’ y la concursante ha concedido varias entrevistas al ver todo el revuelo que se había formado en torno a ella. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha tenido que pronunciarse sobre su relación familiar, ya que sus hermanas hablaron sobre el pasado y la muerte de su madre, culpándola a ella de muchos asuntos.

Ahora ha sido Fani la que se ha sentado en ‘Sábado Deluxe’ para hablar de su vida. Por un lado, ha contado que intenta dejar a un lado a Christofer cuando hablan de su participación en la isla «para que no esté recordando todo el día lo mismo», así como ha vuelto a recalcar que su relación estaba mal cuando entraron al programa: «Cuando le eres infiel a tu pareja es porque hay muchas carencias». La entrevistada también ha confesado que tuvo «miedo de que se fuera con otra mientras estaba en ‘SV».

Fani Carbajo en ‘Sábado Deluxe’ | Foto: telecinco.es

La concursante de ‘Supervivientes 2020‘ no ha tenido problema en hablar sobre la relación de Ana María Aldón y Rocío Flores, de quienes asegura que no tienen ninguna relación fuera del programa: «Ana ve que Rocío exagera lo de su madre porque sabe donde está. Rocío no es familia para ella. Me dijo que no la defendía porque no la consideraba de su familia. La veía cada 7 u 8 meses y por whatsapp no hablaban. No tienen ningún tipo de relación con ella. Rocío quiere a Ana María y siempre la defiende».

Una tormentosa vida familiar

Pero si por algo se caracterizó el paso de Fani por ‘La isla de las tentaciones’ fue por todo lo que se formó en el exterior en torno a su familia. Salió a la luz el fallecimiento de su madre en extrañas circunstancias y las dudas sobre quién será su padre, un secreto que su tía Maite asegura que se llevará a la tumba. Rebeca fue la hermana que acudió a ‘Sábado Deluxe’ para contar que su hermana Fani se había desentendido de todo lo relacionado con su madre, algo que ha desmentido y que los colaboradores han creído.

Fani habla de su familia en ‘Sábado Deluxe’ | Foto: telecinco.es

«Me esperaba que mi hermana se sentara. No nos hemos criado juntas y cuando no te crías con un hermano, ese amor no lo puedes tener pero eso no quita que puedas tener un cariño. La envidia que yo la he tenido ha sido una envidia sana de la vida que ha tenido ella», contaba Fani. La entrevistada también ha hablado del momento de la muerte de su madre: «El teléfono mío y de mi hermana Rebeca lo tenían en el centro donde mi madre iba a buscar metadona. Me llaman a las 10 de la mañana diciéndome que han localizado el cuerpo de mi madre. Dos personas no pueden poner la misma denuncia, la pone mi hermana y comienza la investigación».

«Lo del entierro lo hablo todo con mi hermana. Hay un audio en el que le pido que no viniera el padre de mi otra hermana y ella me responde diciéndome que ella tampoco quería verlo», decía claramente, haciendo alusión al padre de su hermana pequeña, de quien asegura haber sufrido maltrato: «Me acuerdo que con 6 años ese señor pegaba a mi madre y a mí me daba palizas». Además, Fani ha contado que su madre empezó en las drogas cuando ella tenía seis o siete años y asegura que nunca se desentendió de ella: «Mi madre ha estado en mi casa, la he ido a ver al hospital», terminaba diciendo y asegurando que tenía un gran dolor en el pecho justo al final de la entrevista.