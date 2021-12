Fani Carbajo, sus ganas de quedarse embarazada le impiden ser mamá

Fani Carbajo nos ha dado mucho de qué hablar desde que saliese por primera vez a la palestra mediática con la primera edición de La isla de las tentaciones. La madrileña quien engañó a su actual pareja durante la emisión del programa y en su secuela, La última tentación, ha desvelado que sigue con Cristofer y, esta vez, están mejor que nunca. Aunque hay algo que llevan buscando durante mucho tiempo que es la última pieza que le hace falta a su peculiar familia, un bebé. ¿Queréis saber qué le impide a la influencer quedarse en estado? Aquí, en Cotilleo.es te lo contamos.

Fani Carbajo y Cristofer tienen problemas para tener hijos

>La celebridad de televisión acudía a Sálvame para hablar sobre su actual relación con Cristofer del que asegura estar muy enamorada, con el cual se va a casar, ya que le pidió matrimonio en directo y con el que espera tener un hijo. Pero tiene muchos problemas para lograr este último paso, cosa que no entiende ya que le pone mucho empeño en ello.

La influencer asegura que lleva «un año y medio» intentando traer al mundo un bebé junto a Cristofer. Kiko Matamoros sorprendido ante sus palabras le preguntó que cuantas veces lo intentan a la semana ya que sin empeño no hay retoño, a lo que Fani contesta: «Casi todos los días». Con esto nos queda claro que no es por falta de insistencia, sino que tiene que haber algo más, ¿Pero qué es lo que falla en el proceso? Te lo contamos.

Los motivos por el que no puede quedarse la influencer embarazada

>En el programa la influencer ha asegurado que de tanto intentarlo el esperma de su chico pierde eficacia, y es que es algo científico. Pero si esto no les terminaba de convencer a los colaboradores, el propio programa ha llevado a un experto que ha alegado que ninguno de los dos están hechos el uno para el otro, por este motivo no podían tener un hijo en común. Y todo se debe, según el experto, en el olor, ya que las feromonas de ambos no es compatible. Aunque claro, no ha hecho ningún estudio y todo son suposiciones. Esperemos que sigan intentándolo y puedan tener a su esperado bebé.