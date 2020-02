Fani Carbajo:«me cuesta aceptar que mucha gente me insulte»

Tras la emisión ayer del abandono de Christofer de La isla de las tentaciones, Fani es hoy portada de Lecturas con unas declaraciones más que acertadas. La joven indica que «Me cuesta asimilar que tanta gente que conozco me insulte de forma tan cruel, amenazándome. Lo que ha pasado no te da derecho a que me insultes desde las redes».

«¡Tengo un dolor en mi corazón que estoy rota! (…) Él lo ha pagado todo, se ha comido toda la mierda. Mi dolor es haberle traicionado. Nunca me lo voy a perdonar» aclara al borde del llanto.

A Christofer lo considera uno de los pilares de su vida ya que le ayudó a seguir adelante durante un caso de malos tratos con una pareja anterior. «Viví situaciones muy graves y ahora me insulta por redes» indica.

«No obligué a Christofer a ir a ‘La isla de las tentaciones’ ni me costó convencerlo ni le mentí. Me duele que Christofer sufra tanto por mi culpa y no haber sido consciente» comenta antes de subrayar que lo de su paternidad es otro de los graves problemas que ha generado.

«No fui consciente cuando lo dije, no quería hacer daño a esas familias. ¡Me está dando ansiedad! Tengo la culpa de lo que está pasando». Concluye comentando que pasó un calvario con el padre de su hermana pequeña. Su vida ha sido un valle de lágrimas que, más que probablemente, se convertirá en el pienso de los colaboradores que ya están dispuestos a destrozarla. Ya veremos qué sucede finalmente.

