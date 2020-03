Fani cuenta en ‘SV 2020’ qué le llevó a ser infiel a Christofer con Rubén: «Hizo muy bien su trabajo»

Los primeros días de ‘Supervivientes 2020’ muchos eran los concursantes que se quisieron interesar por el paso de Fani Carbajo por ‘La isla de las tentaciones’ y todo lo que allí ocurrió cuando le fue infiel a su pareja Christofer con el tentador Rubén. Ella en la primera gala pidió por favor a sus compañeros que no le recordasen más el error, pero la convivencia ha hecho que vuelva a salir el tema.

Durante una conversación en la playa con sus compañeros, José Antonio Avilés le dijo a su compañera que no podía llegar a comprender qué le llevó a cometer esa infidelidad y olvidarse de la noche a la mañana de su pareja de hace siete años.

Christofer escuchando el relato de Fani / Telecinco.es

Fani: «Estaba en un momento complicado con Cris»

«Es la primera vez que me ha pasado, pero no me va a volver a pasar, estoy súper arrepentida. Lo que pasó fue que estaba en otra realidad y que tenía a una persona 24 horas dicidiéndome cosas que yo me creí estando en un momento complicado con Cris«, explicaba.

«Supo hacer bien su trabajo conmigo«, determinó la aventurera, que insistó una y otra vez en que estará arrepentida toda la vida de lo que pasó y, por supuesto, no le va a volver a ocurrir nunca más, lo tiene clarísimo.

Fani contando lo mucho que se arrepiente / Telecinco.es

«Me arrepiento muchísimo y estaré toda mi vida arrepentida. Ahora es como una segunda oportunidad pero como si fuera el principio de una relación. Y no iba a perder a mi familia por un puñetero error que cometí«, decía Fani sacando una sonrisa al pensar en Christofer.