Fani desmiente el testimonio de su tía Raquel y anuncia acciones legales: «Nunca me he prostituido»

Después de las visitas de su tía Raquel a ‘Sálvame’ hablando de la profesión a la que se habría dedicado junto a su sobrina hace algunos años, la dirección de ‘La casa fuerte’ ha decidido que Fani Carbajo tenía que conocer que esa información había salido a la luz. Jorge Javier Vázquez ha sido el encargado de ponerle en situación. «Creemos que debes saber una información que se está contando sobre ti en algunos platós de televisión y que tengas la oportunidad de saber para tomar decisiones, para desmentir, para contar lo que tú quieras», le decía Jorge Javier Vázquez antes de dar paso a las imágenes.

Después de alucinar con todo lo que escuchaba, Fani lo desmintió todo y aseguró que pediría a la dirección del programa que le permitiesen emprender acciones legales lo antes posible: «De eso se dedicó ella y yo la llevaba a esa casa y luego la recogía, pero yo no trabajé en esa casa. Yo por suerte o por desgracia llevo trabajando desde los 14 años y cuando no he tenido para comer he pedido a mi familia. Tomaré medidas y lo tendrá que demostrar delante de un juez. Esa señora que para mí era una segunda madre, que ha tenido en brazos a mi hijo, que me acogió cuando el biológico me trató como una mierda. Por supuesto que yo me iba a cenar con clientes pero porque era comercial de alarmas. Yo tenía que reunirme con gente tanto para comer como para cenar pero mi novio lo sabía, yo me tenía que adoptar a sus horarios. Y mi novio ha venido muchísimas veces conmigo a montar las alarmas y a ayudarme, porque yo montando alarmas he ganado mucho dinero. No me ha hecho falta hacer eso y si me hubiera hecho falta no se me caería la cara de vergüenza».

Fani viendo el testimonio de su tía Raquel / Telecinco.es

Para que la cosa quedara bien clara, Vázquez le preguntó si desmentía taxativamente que compartió profesión con su tía: «Nunca me he prostituido, esa señora sí lo ha hecho. Y esto lo ha hecho por hacerme daño. Déjame en paz, que yo me preocupo de mi marido y mi hijo, que yo no hablo de nadie. De hecho yo en Lecturas he hablado muy bien de ella por cómo me cuidó a mí de pequeña y cómo me recogió con mi hijo. Claro que la preguntaba, pero por curiosidad. ¿Tú te crees que me voy a dedicar a eso y le voy a pedir a mi padre dinero porque no tenía para leche?«.

Fani tras las imágenes de su tía: «Lo ha hecho por hacerme daño»

Para apoyar su testimonio, Fani no ha tenido problema en desvelar que tuvo problemas para pagar el alquiler de su casa pero consiguió saldar la deuda antes de llegar a juicio, así como que cuando vivía en San Agustín de Guadalix la Cruz Roja le proporcionaba alimentos: «Ahora por suerte me va bien y le quiero dar un futuro a mi hijo, el que yo no he tenido», aseguraba muy enfadada por la situación: «Iros a la mierda, que no quiero saber nada de vosotros. Cuando mis primos no me hablan porque ella no les deja. No voy a entrar en una guerra familiar. Yo lo único que quiero es ser feliz con mi marido y mi hijo, es lo único que quiero, es que no pido nada más. Que le quiero dar de todo, que no le falte de nada, es que no pido nada más».

Fani contestando a su tía / Telecinco.es

Y antes de dar paso a Christofer para ponerle al tanto de lo que estaba ocurriendo, la concursante ha asegurado que nunca perdonará a su tía Raquel lo que ha hecho, desvelando la razón por la que se enfadaron y no han vuelto a hablarse: «Dije basta cuando ella y yo nos enfadamos y ella se acercó al padre de mi hijo por hacerme daño. Dije que no quería tener un familiar así. Nos enfadamos por 50 euros que le pedí porque acababa de salir de mis deudas que me dejaron otras personas. Por pedirle una factura de 50 euros que estaba a mi nombre pero le correspondía a ella vino todo».

Christofer tras las imágenes de la tía de Fani: «Me dan asco»

«Estoy muy dolida, me tienen envidia, pero envidia mala no sana, si no la tuvieran o no tuvieran maldad, no harían nada de esto», decía Fani mientras se sentaba junto a ella su pareja, que vio las mismas imágenes que le habían puesto antes a su chica. «Esto es una vergüenza, me dan asco, no tengo otra palabra. Es que es asqueroso, no todo es dinero. Con tal de ganar dinero se sientan y dicen cualquier cosa… La conozco desde que empecé con ella y tenía buena relación con ella y con su pareja. No me sorprende mucho pero da vergüenza«, decía muy enfadado y asegurando que todo es absolutamente falso.

Christofer reaccionando a las palabras de la tía de Fani / Telecinco.es

«Tengo una presión en la cabeza ahora mismo… Me esperaba de todo pero esto… Hay clase y clase. Ella es una señora casi a punto de cumplir 50 años. Y hay señoras y señoras y no se está comportando como una señora. El odio que me tiene cuando yo la adoraba y bueno… le caerá una demanda. Raquel, prepárate. A mí me da miedo por el daño que puede causar a mi hijo, mi hijo es que no entiende esto… Nunca jamás le he hablado mal de nadie, todo lo contrario… Y todo esto le va a afectar porque no tiene miramientos», aseguraba la de ‘La isla de las tentaciones’, que no podía creerse lo que estaba pasando, insistiendo en que no ha ejercicio esa profesión.