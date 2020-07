Fani desmiente en ‘Sábado Deluxe’ todo lo que han dicho sobre ella: ni robos ni prostitución

Su historia de amor con Christofer y su vida pasada están en el ojo del huracán y por eso Fani ha decidido acudir a ‘Sábado Deluxe’ para desmentir todo lo que han dicho sobre ella y su pareja durante su paso por ‘La casa fuerte’. Sin duda, si algo ha querido dejar claro que nada de lo que se ha dicho sobre ella en torno a la prostitución y los robos es verdad.

Precisamente por esto, la entrevista empezaba con una pregunta muy clara y era si había ejercido la prostitución, algo que la participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha desmentido rotundamente: «No he ejercido la prostitución». Sobre su tía Raquel, quien ha desvelado este supuesto pasado de Fani, ha tenido claro por qué lo ha hecho: «Lo ha hecho por rencor, por venganza, por dolor, porque sea mi tía Maite la que me defiende y no ella». Además, ha explicado que nunca ha entrado al famoso chalet en el que supuestamente trabajaba.

Fani desmiente todo lo dicho | Foto: telecinco.es

Kiko Matamoros se ha convertido en su talón de Aquiles durante toda la entrevista y le ha sacado una conversación que la entrevistada tuvo con Fiama en la que le decía que ojalá metieran a Rubén en ‘La casa fuerte’ en vez de a Christofer. Fani lo ha negado tajantemente, rápidamente ha retomado el tema de la supuesta prostitución para explicar que lo ha pasado muy mal por su hijo: «Mi hijo me preguntó que qué significaba la palabra prostituta y que por qué la tía Raquel salía diciendo eso».

Un trabajo peculiar y robos

Como no podía ser de otra manera, el tema de su trabajo poniendo alarmas ha salido en la entrevista, puesto que son pocos los que se creen que haya ganado grandes cantidades de dinero y que haya quedado a deshoras con clientes para conseguir más comisiones. Además, Miguel Frigenti manifestaba su incredulidad ante los supuestos robos de Fani para dar de comer a su hijo como ella misma ha contado.

Fani explica las situaciones | Foto: telecinco.es

Lo que Fani ha querido dejar clarísimo es que todos esos robos de los que se han hablado, como una televisión o unas zapatillas, eran mentira: «Yo he robado solo comida para mi hijo. He dormido una noche en el calabozo por culpa de Raquel que fuimos a una tienda de móviles, estoy yo con el dependiente y desapareció ella y el teléfono móvil. El juez me dejó libre a mí y a ella le puso multa». El momento más tenso se ha vivido cuando Christofer ha entrado por teléfono y María Patiño ha terminado colgando la llamada porque no terminaba de decir nada.