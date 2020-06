Fani estalla contra el polígrafo de ‘Sábado Deluxe’ y contra su tía Raquel: «No todo es dinero»

Cuando Fani se enteró de que su tía Raquel había dicho en televisión que era prostituta no dudó en que tomaría medidas legales contra ella y que era todo mentira. Eso ocurrió el jueves 25 de junio de 2020. Tres días más tarde se emitieron unas imágenes inéditas de esa noche sobre cómo se lo tomó Fani fuera del directo: «Yo me quiero ir. Mi hijo no puede ver esto. Ni por 30.000 euros, ni 50.000, ni por 60.000 euros me voy a sentar en un plató a hablar de ella. Me tienes que proteger por mal que te lleves conmigo, soy tu familia. La voy a demandar. Yo no voy a entrar en una guerra familiar. ¿Quién soy yo? ¿Soy Isabel Preysler? Si yo no soy nadie. ¿Es el ejemplo que quieres dar a tus hijos? Me duele mucho. Estoy en shock«, comentó esa noche.

Maite, tía de Fani en el debate de ‘La Casa Fuerte’ | Foto: Telecinco.es

Tras la emisión de las imágenes habló Maite, tía de Fani, desde el plató del debate de ‘La Casa Fuerte’: «La familia está triste y disgustada. Todos los que estamos a mi alrededor. Es una persona que le tenía tanto cariño. Saca esta bomba y la pone en esta situación. Llevaban mucho tiempo mal. Al conocer a Fani y ver sus gestos me di cuenta de que al principio no sabía de qué iba la historia. Cuando vio a Raquel se quedó impactada y se bloqueó. Cuando le pasa algo que no puede asimilar se bloquea. A mí sí me debe una explicación y estoy haciendo un gran esfuerzo emocional por defenderla, pero me lo debe en privado», señaló Maite.

Tras las palabras de su tía, Sonsoles Ónega conectó con Fani: He estado con el apoyo de Christofer, de mis compañeros y poco a poco. No voy a estar toda la vida sufriendo por gente que no me aporta nada», comentó Fani, que aprovechó también para pedir perdón a Sonsoles Ónega por el encontronazo que había tenido la semana anterior. Posteriormente tomó la palabra Maite para reconfortar a su sobrina: «Te quiero mucho. Tu tesoro está muy resguardado, se lo está pasando bomba y no sabe nada. Como me diste poderes, está todo en manos de tu abogado y se han tomado medidas. Está todo en orden. Tu tía y yo hemos hecho un Polideluxe. Cuando vengas da explicaciones si quieres. Si quieres llorar, llora 10 minutos, pero no te permito más».

Fani escucha a su tía Maite | Foto: Telecinco.es

«Te quiero tanto, muchas gracias», respondió Fani muy emocionada. «Te prometí que iba a estar hasta el final y cumplo. Estoy hasta el final», añadió Maite. «No sé cómo agradecerte esto. Muchas gracias por su ayuda, cuidar al niño como ella lo cuida y si ellos quieren un cara a cara, no lo voy a hacer, lo voy a hacer en un juzgado. Lo aviso desde ya, no todo es dinero y se han sobrepasado líneas que no se tenían que haber sobrepasado», dijo Fani, que recibió con alivio que ni su yaya ni su hijo saben nada de lo que ha pasado.

«Creo que el Poli estuvo bastante bien entre tu tía y yo. Ella tiene su verdad y tú tienes la tuya. Cuando salgas del reality tienes que decir tu verdad si quieres. Si quieres dirigirte a los demás y dar explicaciones, si no quieres darlas, también me parece muy bien», comentó Maite. «Lo que quiero es que el dinero que está ganando a mi costa que se lo guarde, porque lo va a necesitar. Yo voy a continuar mi carrera hasta que los de arriba decidan pararla, pero no voy a hacerlo por ella. Que se guarde el dinero para abogados y demandas, lo va a tener que demostrar todo. La única opinión que me importa es la de mi hijo», manifestó Fani Carbajo.

Fani en ‘La Casa Fuerte’ | Foto: Telecinco.es

Maite siguió dando datos sobre el Polideluxe: «El resultado de tu tía fue positivo. Ella dijo que lo habías hecho. «Me acabas de corrorobar la veracidad que tiene esa máquina«, comentó Fani sobre el Polideluxe. «Mi polígrafo ha sido negativo, para su desgracia. La demanda por mi parte, ya lo hablaremos», añadió Maite. «Menos mal que es insolvente, bueno, ya no, pero que lo guarde. Me está dando la importancia que merezco. A esa señora la tenía como una madre. Idiota de mí por creérmelo», finalizó Fani.